Send…sta per scadere la seconda rata dell’Imu

A dirlo con una parola in dialetto, send (senti,ascolta), ma con un significato tecnico e il Caf Lavoro e Fisco di Matera che ”avvisa” i concittadini sulla scadenza, il 16 dicembre 2025, della scadenza del pagamento della seconda rata a saldo dell’Imu 2024.La sede di vai De Lorenzo 4, con i recapiti telefonici in locandina anche per la stampa immediata dei modelli F24, è anche punto di ritiro Send..E questo- dice Angelo Domenico Antonucci, che coordina lo staff del Caf composto da Licia e Mariangela- è un nuovo servizio, comodo e rapido supporto per accedere alle notifiche digitali, ricevute tramite la piattaforma Send”. Per saperne di più non resta che apprezzarla in loco. Send, Senti e vieni a vedere.

