mercoledì, 3 Dicembre , 2025
HomeEconomiaSend...sta per scadere la seconda rata dell'Imu
Economia

Send…sta per scadere la seconda rata dell’Imu

Franco Martina
Di Franco Martina

A dirlo con una parola in dialetto, send (senti,ascolta), ma con un significato tecnico e il Caf Lavoro e Fisco di Matera che ”avvisa” i concittadini sulla scadenza, il 16 dicembre 2025, della scadenza del pagamento della seconda rata a saldo dell’Imu 2024.La sede di vai De Lorenzo 4, con i recapiti telefonici in locandina anche per la stampa immediata dei modelli F24, è anche punto di ritiro Send..E questo- dice Angelo Domenico Antonucci, che coordina lo staff del Caf composto da Licia e Mariangela- è un nuovo servizio, comodo e rapido supporto per accedere alle notifiche digitali, ricevute tramite la piattaforma Send”. Per saperne di più non resta che apprezzarla in loco. Send, Senti e vieni a vedere.

Articolo precedente
Scavone (ARDSU): “Più servizi, più agevolazioni, più città universitarie. Da qui passa il futuro della Basilicata”.
Articolo successivo
Carlo Levi. Una vita artistica descritta dalla montese Pia Vivarelli
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti