Si terrà mercoledì 21 giugno 2023 a Matera, presso la sala conferenze di Via degli Aragonesi 26/a – con inizio alle ore 18.30 – il seminario di presentazione dei bandi TOCC 2023 organizzato da Cna e Confapi con il supporto tecnico della Società Restart Srls.

“Le agevolazioni -si ricorda in una nota- sono rivolte alle micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, incluse le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché agli enti del terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”, che risultano costituiti al 31 dicembre 2021 e che operano nei settori culturali e creativi e nei seguenti ambiti di intervento: Musica, Audiovisivo e radio, Moda, Architettura e design, Arti visive

Spettacolo dal vivo e festival, Patrimonio culturale materiale e immateriale, Artigianato artistico, Editoria, libri e letteratura, Area interdisciplinare (per chi opera in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).

Sono previsti contributi a fondo perduto per progetti di innovazione ed eco-compatibili (basso impatto ambientale, efficienza energetica, riciclo di prodotti, ecc.). Il contributo può coprire fino all’80% delle spese e comunque ha un importo massimo di 75.000 euro.

Interverranno: Leo Montemurro – Presidente CNA Basilicata; Eustachio Rubino – Project Manager – Restart s.r.l.s..

Le azioni che verranno illustrate sono le seguenti: Azione B2 – Transizione ecologica ICC (scad.12/07/23); Azione Al – Transizione Digitale ICC – Capacity Building (scad. 25/08/23); Azione B1 – Transizione ecologica ICC – Capacity Building (scad. 25/08/23).

La partecipazione e’ libera.”