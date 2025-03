Se sei in ”Bolletta” controlla l’Isee…Caf pronto a tutto

C’è poco da ironizzare. Le bollette di gas ed elettricità sono aumentate e anche in Basilicata mettere mano alla tasca, per pagare le forniture, è sempre più difficile per diverse fasce sociali. C’è il Decreto bollette approvato dal governo che mette a disposizione 200 euro in bolletta per le famiglie che hanno un Isee fino a 25.000 euro. Il Caf ”lavoro e fisco” di Matera è pronto a consigliare, sostenere quanti sono alle prese con il caro bollette e a fruire del bonus, ma prima occorre verificare l’Isee. Condizione richiesta, ricordano Angelo Antonucci, Licia Fortino e Mariangela Pace, per non perdere l’assegno unico che matura a marzo. Del resto bastano pochi minuti, recandosi nella nuova sede di via G. De Lorenzo 4 C, per mettersi in regola e non perdere questa doppia opportunità. Del resto basta una dimenticanza, quello scontato ” poi si pensa…lo faccio dopo” per perdere tempo e soldi. E quando lo Stato ha disponibilità, per le fasce sociali deboli è bene farsi avanti. Al Caf ripetono che ”siamo qui… e quello che facciamo, lo facciamo per voi”. Poi non dite che per un Isee siete finiti in bolletta. Carnevale è passato e lo scherzo vale anche in Quaresima…Per cui, sapete che fare. Bussate alla porta o telefonate al Caf ”lavoro e fisco”. Bastano pochi minuti, vi togliete il pensiero anche per le bollette…





Oggetto: Nuovo Decreto Bonus Bollette: Tutte le Novità per Famiglie.

Il Governo ha approvato un nuovo Decreto Bollette, con l’obiettivo di sostenere famiglie e imprese nel pagamento delle forniture energetiche. Il provvedimento prevede un bonus straordinario di 200 euro in bolletta per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro e una serie di agevolazioni per le aziende. Complessivamente, il decreto stanzia 3 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi per i nuclei familiari e 1,4 miliardi per le imprese.

Vediamo nel dettaglio tutte le misure previste. Potenziamento dei Bonus Sociali in Bolletta .

Il nuovo bonus straordinario si aggiunge al Bonus Sociale già esistente per luce e gas, destinato alle famiglie con ISEE fino a 9.530 euro (elevato a 15.000 euro per chi ha tre figli e 20.000 euro per chi ne ha più di tre).

Per tre mesi, la soglia ISEE per accedere ai bonus sociali viene innalzata a 25.000 euro, consentendo a più famiglie di ricevere agevolazioni sulle bollette energetiche. Chi ha diritto al bonus straordinario di 200 euro?



1. Famiglie già beneficiarie del Bonus Sociale (ISEE fino a 9.530 euro o 15.000/20.000 euro in base ai figli): riceveranno un’integrazione di 200 euro, che porta lo sconto complessivo in bolletta fino a 500 euro per il trimestre.

2. Nuclei con ISEE tra 9.530 e 25.000 euro, che non percepiscono il Bonus Sociale ordinario:

avranno comunque un contributo di 200 euro sulle fatture di luce e gas.

3. Chi non ha ancora presentato l’ISEE, ma lo farà entro il secondo trimestre dell’anno: riceverà il bonus con effetto retroattivo nella prima bolletta utile. L’obiettivo della misura è offrire un sostegno economico immediato in attesa che i prezzi delle materie prime energetiche continuino a scendere, come indicato dalle proiezioni di mercato.

Maggiore Trasparenza sui Contratti di Energia

Per le famiglie, una delle principali novità è l’introduzione di strumenti di comparazione e

trasparenza per facilitare la scelta dei contratti di fornitura nel mercato libero dell’energia. In

particolare:

• Verranno creati documenti standardizzati da parte di ARERA (Autorità di Regolazione per

Energia Reti e Ambiente), per rendere più chiari e confrontabili i contratti di luce e gas.

• In caso di violazioni, saranno applicate sanzioni fino a 155 milioni di euro per le società che non rispettano le nuove regole sulla trasparenza tariffaria.

• Azzeramento degli oneri di sistema relativi alla componente ASOS (sostegno alle energie

rinnovabili e alla cogenerazione) per sei mesi. Questa agevolazione è riservata alle imprese non

domestiche con una potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Conclusioni: Un Sostegno Concreto alle Famiglie !

Il nuovo Decreto Bollette mira a fornire un aiuto immediato alle famiglie italiane che stanno

affrontando bollette elevate. L’efficacia di queste misure sarà da valutare nei prossimi mesi, soprattutto in relazione all’andamento dei prezzi dell’energia e al livello di adesione ai nuovi incentivi .