Salvini si prenota per un viaggio sul treno elettrico Fal da Matera

”Spero di fare il primo viaggio su questo treno” ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Rho ( Milano) nel corso della presentazione, a Expo Ferroviaria, del progetto che vedrà nel 2026 la partenza sulla- linea delle Fal Matera- Altamura del primo convoglio di treni alimentati a batteria, prodotti da Stadler .

“Siete la dimostrazione -ha detto il ministro- che le aziende e gli Enti Pubblici

italiani fanno molto più green, molta più transizione ecologica intelligente rispetto a qualche chiacchierone da altre parti che pensa di imporre la transizione ecologica sulla pelle di

lavoratori, cittadini e imprenditori.” “L’elettrico a batteria su binario – ha precisato –

viaggia e garantisce occupazione in una terra come la Lucania che di lavoro ha fame.Viva Fal e la Basilicata – che danno lezione ad altri su come si fa il green con i fatti e non a chiacchiere, tutelando anche i posti di lavoro.” “Spero -ha concluso- di

fare il primo viaggio su questo treno“. Fin qui il ministro che ha ripetuto, non è il solo purtroppo, che incappa nell’equivoco sull’antico toponimo, ormai solo letterario di Lucania, visto che sia nella Costituzione e sia nello statuto regionale l’unica denominazione ammessa è quella di Basilicata. Ma contano i fatti e la presentazione del progetto , alla presenza dell’assessore alla Mobilità della Basilicata Donatella Merra e il presidente di Fal Rosario Almiento, ha confermato l’investimento della Fal per cinque convogli a zero emissioni. Di seguito il comunicato delle Fal e quello del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che ha lamentato di non essere stato invitato all’evento visto che Matera è interessata al progetto.

FERROVIE APPULO LUCANE E IL PROGETTO DEL TRENO A BATTERIA

“Ferrovie Appulo Lucane, Azienda pubblica partecipata al 100% dal MIT, affidataria dei servizi di trasporto ferroviario ed automobilistico, nonché gestore delle relative infrastrutture ferroviarie tra Puglia e Basilicata, sarà la prima in Italia a mettere in esercizio treni a batteria, grazie ad un intervento totalmente ‘green’, fortemente voluto dall’Azienda e dalla Regione Basilicata, con l’obiettivo di decarbonizzare il servizio ferroviario sulla tratta Altamura – Matera.

I treni, progettati da Stadler, sono caratterizzati da ‘zero emissioni’; Ferrovie Appulo Lucane ne ha acquistati 5, per un investimento complessivo pari a 45 milioni di euro, a valere in parte sul Fondo complementare al PNRR, in parte sul PON- PAC 2014-2020; entreranno in servizio nel 2026.

La storia di Ferrovie Appulo Lucane inizia il 9 agosto del 1915, quando la partenza dalla stazione sopraelevata di Bari – Piazza Moro di un treno con locomotiva a vapore alimentata a carbone della Ferrovia Calabro Lucana segnò l’apertura all’esercizio della linea ferroviaria Bari – Matera.

Oggi Ferrovie Appulo Lucane è un’azienda dinamica e moderna, vanta un parco mezzi composto da 40 treni e 127 autobus, completamente rinnovato e tra i più giovani d’Europa.

Collega quotidianamente Puglia e Basilicata trasportando circa 2 milioni di passeggeri l’anno.

Negli ultimi anni l’Azienda ha compiuto investimenti importanti mirati a: migliorare gli standard di sicurezza, aumentare la capacità ferroviaria, realizzare nuove infrastrutture (tra cui interramenti di binari e raddoppi), restaurare tutte le stazioni dotandole di servizi green, moderni ed accessibili.

Nell’ottica di contribuire a migliorare la sicurezza ferroviaria, ma anche la vivibilità delle città e dei territori serviti, grazie alla sinergia con le Regioni e gli Enti Locali, l’Azienda contestualmente alla realizzazione di opere ferroviarie ed alla graduale eliminazione dei passaggi a livello lungo la linea, sta realizzando importanti opere di viabilità alternativa che rappresentano vere e proprie ‘ricuciture’ e rigenerazioni urbane con spazi destinati al sociale e ai bambini. Tra le opere pubbliche realizzate negli ultimi anni da Fal, la più importante è la nuova stazione di Matera centrale, progettata dall’archistar Stefano Boeri e realizzata in soli 6 mesi in occasione di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. Con questo ulteriore progetto del treno a batteria Ferrovie Appulo Lucane si conferma un esempio di come anche una Società pubblica del Mezzogiorno (controllata dal Ministero), riesca ad essere dinamica e capace di erogare servizi adeguati alla sempre crescente domanda di trasporto pubblico, coniugando efficienza, innovazione e vocazione ‘green’.”



LA NOTA DEL COMUNE DI MATERA

“Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, esprime a nome di tutta l’Amministrazione comunale il suo vivo rammarico, per il mancato invito alla conferenza stampa di presentazione, convocata per stamane in fiera a Milano, del primo treno a batteria d’Italia, che circolerà proprio a Matera. Un’iniziativa delle Ferrovie appulo lucane, alla quale parteciperà il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e l’assessore regionale ai Trasporti (regolarmente invitata) Donatella Merra. «Non posso non esprimere il mio disappunto per quella che ha tutte le caratteristiche di una mera strumentalizzazione politica, perché non si può ignorare così l’istituzione che peraltro ha avuto un ruolo importante nel processo verso la realizzazione del progetto green, in cui questa Amministrazione comunale crede profondamente. Eppure, i primi chilometri del futuro treno green saranno percorsi proprio a Matera, ovvero nella tratta di collegamento della città dei Sassi con la vicina Puglia. Eppure fu proprio il Comune di Matera il 13 luglio 2020 -prosegue il sindaco- a candidare questo progetto denominato “Metrotranvia dei Sassi”, prendendo atto dei contenuti del Programma di azione e coesione (Pac 2016), redatto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per potenziare l’accessibilità turistica di alcuni siti strategici, tra i quali veniva espressamente segnalata la città di Matera. L’ex sindaco De Ruggieri l’8 gennaio 2022 ci segnalò lo stanziamento dei primi 22 milioni ed i canali di approvvigionamento degli altri 12 mancanti, ricordando i suoi “pellegrinaggi romani” per evitare che il progetto fosse cestinato. -sottolinea Bennardi- Anch’io, con l’ex assessore Rossella Nicoletti, mi sono recato a Roma per interloquire con il ministero e garantire la conclusione dell’iter. Allora perché oggi non coinvolgerci nella presentazione nazionale a Milano, magari per riservarci solo un piccolo spazio in un altro evento regionale e locale? Ho espresso il mio rammarico al direttore generale delle Fal, Matteo Colamussi, che francamente non mi ha saputo dare spiegazioni ragionevoli sul mancato invito. Quindi, devo presumere che si tratti di una strategia promozionale politica del centrodestra, in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata. Non è questo il modo di fare politica –rimarca Bennardi– perché il senso del rispetto istituzionale, dovrebbe sempre essere superiore alle strategie di partito. Un metodo, quest’ultimo, purtroppo costantemente praticato dalla compagine di governo nazionale e regionale».

Matera, 3 ottobre 2023