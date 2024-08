“Salviamo la capitale”: Dare corso a quanto concordato con l’amministrazione”

A distanza di una settimana dalla manifestazione “Salviamo la capitale” tenutasi nella città di Matera a cui hanno partecipato oltre trecento operatori turistici e sostenuta dalle associazioni di categoria: Associazione B&B Matera, Cna Matera, Associazione Ristoratori Matera, Consorzio Albergatori Matera, Fiavet Campania Basilicata, Assoturismo, Confapi Matera, Confesercenti Matera e Confartigianato Matera, è intenzione degli organizzatori -come viene ricordato in una nota “ricordare che, al rientro delle ferie estive, sarà dato avvio a quanto definito e concordato nell’incontro avuto con il Sindaco durante la manifestazione.

A tal proposito, i rappresentanti delle sigle datoriali e delle associazioni intendono sottolineare i prossimi step: entro la fine del mese di agosto sarà elaborata, gratuitamente, da un professionista individuato dalle associazioni, una bozza di avviso per la selezione di un manager turistico; successivamente, nella prima settimana di settembre, ci sarà un nuovo incontro fra le parti.

Inoltre, si vuole evidenziare che dal 30 luglio numerosi sono stati gli attestati di solidarietà e supporto da parte di colleghi operatori turistici dei territori limitrofi e di enti privati e altre associazioni che si uniscono al grido d’allarme lanciato lo scorso luglio, condividendo in toto la mancata visione strategica e di programmazione degli ultimi anni sul turismo nella città di Matera, invitando gli stessi operatori a non demordere in attesa di ottenere il necessario cambio di passo.

Anche la Regione Basilicata, a breve, verrà sollecitata e invitata ad intervenire per contribuire a consolidare e sviluppare il settore turistico alberghiero lucano.

In conclusione, l’appuntamento con l’Amministrazione Comunale è nella prima settimana di settembre per dare attuazione a quanto stabilito nel corso del partecipato incontro dello scorso 30 luglio.”

Matera, 8 agosto 2024

Associazione B&B Matera,

Cna Matera,

Associazione Ristoratori Matera,

Consorzio Albergatori Matera,

Fiavet Campania Basilicata,

Assoturismo Matera

Confapi Matera,

Confesercenti Matera

Confartigianato Matera

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.