Ed ecco arrivare come una mannaia la notizia della imminente possibile chiusura di una delle poche azienda ancora presenti nella Valle del Basento. Veloce come la luce, come si usa adesso quando spesso abbiamo visto licenziare solo con un sms, queste decisioni arrivano a devastare vite e famiglie. Non ci sono più i tempi e le certezze a cui era pure sottoposta in passato una scelta del genere. Il mercato non ha cuore, solo interessi. Quelli che una volta si chiamavano “padroni” sono meno visibili, si nascondono dietro scatole cinesi, e nel tempo gli è stato consentito di fare il bello e cattivo tempo eliminando norme e regole che provavano a tenere in un qualche equilibrio l’interesse del profitto con quello del lavoro. E’ da tempo che viviamo nel liberismo selvaggio dove vige la legge del più forte che sa di aver vinto e di non avere ostacoli.

E non ci sono più neanche le cooperative di una volta quelle figlie della cultura solidale operaia dalla cui storia pure derivava la Coopbox quando nei primi anni ottanta sbarcò in Basilicata per questo investimento salutato da tutti con entusiasmo, avendo anch’esse introitato nel tempo il modus operandi dei padroni del vapore. Non più alternative a quel modello ma perfettamente integrate così che anche in questa vicenda emergono “le gravi responsabilità del gruppo CCPL che, noncuranti delle dichiarazioni fatte ai tavoli di confronto ministeriali nel recente passato circa investimenti sul sito di Ferrandina a partire dal 2023, ha venduto il gruppo ben sapendo della successiva quanto immediata chiusura dello stesso da parte della società acquirente”, come giustamente rilevano le sigle sindacali nella nota sottostante.

Da ieri sera, lo stabilimento della Coopbox di Ferrandina è stato occupato dai lavoratori che proveranno a percorrere tutte le strade possibili per scongiurare la chiusura. Sarà dura, bisogna provarci fino in fondo. Ed in questa battaglia hanno bisogno al loro fianco la solidarietà di tutto il territorio (sindacati, istituzioni).

E proprio le segreterie provinciali di Cgil Cisl Uil e dei sindacati di categoria Filctem Femca Uiltec hanno reso noto con una nota di aver proclamato lo stato di agitazione nell’azienda con il blocco delle merci in entrata e in uscita.

La decisione è stata assunta nella serata di ieri a seguito del confronto con il vertice dello stabilimento che – stando a fonti sindacali – ha annunciato l’imminente chiusura dello stabilimento lucano e il conseguente licenziamento di 40 lavoratori.

Nei giorni scorsi la direzione aziendale aveva annunciato il fermo dell’attività produttiva dal 31 gennaio al 13 febbraio e la messa in ferie del personale, con la sola eccezione degli addetti agli uffici e alle spedizioni, giustificando la decisione con “l’impossibilità di rifornire lo stabilimento di Ferradina di materia prima, dovuta al ritardo nelle consegne dei fornitori e all’inevitabile ritardo nei trasporti verso Ferrandina, oltre che alla carenza di operatori degli impianti e e del trasporto dovuta alla situazione pandemica”.

Attiva dal 1982 nel settore del confezionamento alimentare, la fabbrica di Ferrandina è stata ceduta dal gruppo cooperativo CCPL lo scorso ottobre – insieme ad altri due stabilimenti – al principale competitor del settore, il Gruppo Happy con sede a Cremona e proprietaria di diversi stabilimenti in Italia e all’estero.

In una nota indirizzata al Prefetto di Matera, all’assessore regionale alle Attività produttive, al presidente della Provincia di Matera e ai sindaci di Ferrandina, Pomarico, Pisticci e Miglionico i sindacati denunciano che “è del tutto evidente che l’operazione di chiusura risponde ad un chiaro fine speculativo, ovvero l’acquisizione di fette di mercato, dimostrato dal fatto che il gruppo acquirente, dopo appena tre mesi dall’acquisto, decide di chiudere lo stabilimento collocato nel meridione d’Italia”.

Cgil Cisl Uil del materano sottolineano anche “le gravi responsabilità del gruppo CCPL che, noncuranti delle dichiarazioni fatte ai tavoli di confronto ministeriali nel recente passato circa investimenti sul sito di Ferrandina a partire dal 2023, ha venduto il gruppo ben sapendo della successiva quanto immediata chiusura dello stesso da parte della società acquirente”.

Cgil Cisl Uil parlano di “vile atto di protervia con il quale si intende portare avanti strategie industriali sulla pelle dei lavoratori e del territorio”.

I sindacati annunciano che “si riservano di adottare tutti le azioni per fare recedere il Gruppo Happy da questo scellerato intento” e chiedono al Prefetto di Matera e all’assessore regionale alle Attività produttive di “attivare con urgenza incontri specifici aperti ai rappresentanti aziendali e sindacali per ricercare soluzioni finalizzate al ritiro della decisione di chiusura del sito produttivo”.