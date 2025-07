Salotti. Il distretto si è ristretto. Cifarelli chiede riforma

Riforma? Come no, visto che quel comparto viaggia per conto proprio con tante buone individualità ma alle prese con gli effetti sciagurati dei Dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per ripianare il proprio deficit, facendo pagare agli alleati ”silenti, obbedienti e consenzienti” di mezzo mondo a cominciare dall’Unione europea, Italia compresa. E allora, alle spalle, i successi e il dinamismo del passato, affievolitosi con le delocalizzazioni in Asia soprattutto si è alle prese con l’interrogativo di sempre: fare sistema, superando individualismi, protagonismi per essere competitivi. La forza deve essere nel design, nella creatività, che altri non hanno a meno che non si affidino, con tutti i limiti che la cosa comporta.Il consigliere regionale materano ci prova ad sollecitare la strada della riforma. Quanto tempo occorrerà? Basterà. Certo è che non si può stare ad attendere stanno seduti sul divano…



COMUNICATO STAMPA

Roberto Cifarelli: presentata in Consiglio Regionale una mozione per la riforma del Distretto del Mobile Imbottito di Matera-Montescaglioso. Difendiamo imprese e lavoro, costruendo un hub comune con la Puglia

“Il Distretto del Mobile Imbottito di Matera-Montescaglioso è una delle storie industriali più significative della Basilicata, ma oggi vive una crisi strutturale che rischia di aggravarsi ulteriormente con la minaccia dei dazi annunciati dal Presidente Trump sui prodotti europei. Ho presentato una mozione in Consiglio Regionale per chiedere alla Giunta un impegno chiaro e immediato per la riforma e il rilancio del distretto.”

Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli, che oggi ha depositato la mozione con cui sollecita la Regione ad attivare un tavolo di concertazione permanente tra istituzioni, imprese, organizzazioni sindacali e sistema creditizio per definire un nuovo piano strategico per il comparto, guardando anche alla collaborazione interregionale.

“La crisi degli ultimi anni, aggravata dalla concorrenza internazionale, dall’assenza di innovazione tecnologica e ora anche dall’ipotesi di dazi sull’export verso gli Stati Uniti – ha spiegato Cifarelli – sta mettendo in ginocchio un comparto che occupa migliaia di lavoratori e rappresenta un marchio identitario della nostra regione. La Regione non può restare a guardare: serve un piano regionale di rilancio capace di proteggere le nostre imprese e rendere competitivo il distretto nei mercati internazionali.”

Cifarelli ha poi evidenziato la necessità di un approccio strategico condiviso con la Puglia, vista la naturale integrazione tra i due territori:

“Chiedo al Presidente Bardi di interloquire al più presto con il Presidente Emiliano per costruire insieme un hub interregionale del mobile imbottito, capace di rafforzare la filiera produttiva, attrarre investimenti e coordinare politiche industriali comuni. Solo unendo le forze possiamo difendere e rilanciare questo comparto, che rappresenta una risorsa per tutto il Mezzogiorno.”

Con la mozione, il consigliere chiede alla Giunta:

di definire un programma regionale specifico per il Distretto, con azioni su innovazione, internazionalizzazione e formazione;

di destinare risorse dedicate nel prossimo bilancio regionale e attivare sinergie con le misure del PNRR e della programmazione 2021-2027;

di attivarsi a livello nazionale per chiedere al Governo un intervento di mediazione e sostegno alle filiere colpite dai dazi USA;

di avviare un confronto strutturato con la Regione Puglia per la costituzione di un hub interregionale del mobile imbottito.

Non possiamo abbandonare un comparto che ha dato tanto alla Basilicata in termini di crescita economica e occupazione – ha concluso Cifarelli –. È nostro dovere difendere le imprese e i lavoratori lucani, investendo su innovazione e qualità ma anche costruendo alleanze strategiche per restare competitivi.

Potenza, 22 luglio 2025