L’economia del BelPaese va rimessa in movimento, gradualmente, senza colpi di testa, visto che il virus a corona sta prolungando Quaresima e Quarantena e svuotando le tasche, destinate a restare tali ancora per un po’ visti i tempi di procedure e burocrazia . E sono in tanti gli operatori economici che attendono di poter ricominciare per sè stessi, le loro famiglie e quelle dei dipendenti, come riportato nel servizio di ieri https://giornalemio.it/cronaca/ma-quando-riaprono-bar-e-ristoranti-booh-attendiamo-decreto/. Alcuni a Matera lo hanno fatto subito dopo la Pasquetta, con la riapertura di gran parte delle librerie, poche cartolerie e pochissimi negozi di abbigliamento per bambini. Ognuno si fa i conti in tasca, del resto, e valuta se sia opportuno riaprire oppure no . Piccole ma vitali e preziose attività in lista di attesa, ma anche di media e grande entità come il settore del mobile imbottito che sta soffrendo e non poco dalla chiusura dei mercati .A causa della pandemia da covid 19 e il rinvio nelle scorse settimane di un appuntamento importante come il Salone del Mobile di Milano. ” Ma quando si riapre ?” La domanda ce l’hanno posta in tanti. Il nodo è l’applicazione dei protocolli di sicurezza, oltre alla stabilizzazione della epidemia, che ha una incidenza diversa nei territori. E allora si guarda alla data del 3 maggio prossimo – data di scadenza delle attuali misure restrittive disposte dal Governo – per saperne di più su una fase “2” affidata alle valutazioni di esperti e al confronto con le associazioni imprenditoriali e alle forze sociali.

” Attendiamo il 3 maggio – afferma Saverio Calia , presidente del settore legno e arredo di Confindustria,nonchè imprenditore del settore, che – per sapere quando e con quali modalità aprire in tutta sicurezza e per tutti. Stiamo soffrendo e questo è evidente. Il nostro mercato è rivolto all’estero e dall’Europa, all’Asia agli Stati Uniti la situazione al momento non cambia, con tanti negozi chiusi in attesa di una schiarita che dovrà arrivare. Servono sicurezza ,fiducia e concretezza affrontando problemi che richiedono risposte concrete e durature. Da parte nostra non stiamo di certo a guardare e stiamo pensando e lavorando a riorganizzare la rete, consapevoli che la ripresa sarà graduale e che dovremo affrontare il mercato con un rapporto tra domanda e offerta che andrà rimodulata. Certo le fiere, come quelle di Milano, rinviate per opportunità, ci daranno il polso del settore. Ma ascoltiamo anche i nostri rivenditori in Italia e all’estero. Lavoriamo per essere pronti a ricominciare, pur consapevoli che è un momento difficile per tutti , non solo ora, ma anche per i prossimi mesi. Occorre ripensare il tutto per evitare che si passi da una fase di recessione a una depressione. Per questo occorre l’impegno di tutti e a tutti i livelli. Ci auguriamo, guardano la curva delle statistiche, che questa possa risalire dal basso verso l’alto, naturalmente” .



Saverio Calia, per indole, per esperienze passate è fiducioso che il momentaccio possa passare, anche perchè il distretto del salotto resta ed è un punto di forza dell’economia locale e del Made in Italy, in particolare. Ma c’è dell’altro e riguarda la messa a punto di un vaccino e, comunque, di cure affidabili che tutti attendiamo. ” Non sono pessimista – aggiunge Saverio Calia- e ho fiducia nelle donne e negli uomini che fanno ricerca, negli scienziati che ogni giorno collaborano per una meta comune. E lo dico con cognizione di causa per il mio impegno a sostegno dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Sempre, perchè, avremo sempre bisogno di buone notizie dalla ricerca”. Una iniezione di fiducia in attesa che ne arrivi un’altra , il prossimo 3 maggio, dalla conferenza stampa del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte.