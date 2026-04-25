Salone del Mobile. La Basilicata c’è e lavora. Ma il Governo è indietro.

Diciamola tutta usando il titolo del comunicato di Confindustria dal titolo ” Celebriamo l’eccellenza che va oltre le crisi” annunciate e subite, senza che il Governo del BelPaese- che continua a parlare di made in Italy- ma che nei fatti ha fatto finora ben poco per tutelarlo. L’aver subito i dazi statunitensi senza battere ciglio, i ritardi di una politica industriale nazionale degna di tal nome e da ultima la crisi energetica alimentata dal conflitto contro l’Iran procurato da Paesi guerrafondai come Usa e Iran la dicono tutti sulla nostra eccellenza, il Distretto del Materano, che era e resta una eccellenza puntando su qualità, design, comfort, originalità. Ma non basta il Governo, aldilà di annunci, slogan e foto di circostanza negli spazi espositivi della Fiera di Milano deve lavorare in concreto per sostenere questo settore, con aziende che operano tra le province di Matera e di Bari, e con mezzi e politiche adeguati che ancora non vediamo. La visita del presidente di Confindustria Francesco Somma e della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi deve essere di stimolo per una seria riflessione per creare le condizioni di ripartenza del comparto e per accrescerne la competitività sui mercati e per questo occorrono lungimiranza, competenza e autonomia decisionale.



COMUNICATO STAMPA

Salone del Mobile, Bardi e Somma in visita alle aziende lucane:

Confindustria: “Celebriamo l’eccellenza che va oltre le crisi”

MILANO, Aprile 2026 – Il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, ha accompagnato il Presidente della Regione Vito Bardi in visita, questa mattina, alle aziende lucane presenti alla 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano. Una presenza che celebra la produzione di eccellenza che dalla Basilicata, anche quest’anno, è stata protagonista del più grande evento espositivo internazionale del settore. E allo stesso tempo ha anche un valore simbolico di vicinanza alle aziende di un comparto con livelli significativi di export e quindi molto esposto alle tensioni geopolitiche e commerciali internazionali. Nonostante i numerosi fattori concomitanti che stanno generando instabilità dei mercati, un primo bilancio delle aziende lucane del Salone 2026 conferma forte attenzione da parte dei buyers internazionali e buoni numeri.

“Questo – ha commentato il presidente Somma – testimonia ancora una volta la capacità di resilienza e reazione di un settore strategico per l’economia lucana, non solo per i rilevanti numeri relativi a produzioni e posti di lavoro ma perché si colloca tra le più alte espressioni del nostro Made in Italy. L’apertura a nuovi sbocchi commerciali quali Mercosur e India, fortemente sostenuti da Confindustria, ha contribuito ad attutire l’impatto della contrazione della domanda legati alle politiche neoprotezionistiche degli USA. Ma sono soprattutto gli elevati standard di qualità, innovazione, creatività e unicità a determinarne capacità di tenuta e di penetrazione di nuovi mercati. La sua crescita, dunque, va accompagnata e adeguatamente sostenuta con strumenti concreti, con il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali, che consentano di aumentarne la competitività, attraverso interventi selettivi, rapidi e orientati ai risultati”.



Confindustria Basilicata esprime le imprese lucane più significative del settore – Calia Italia Spa, Ciesse Tendaggi Srl, Incanto – Creation Italia Srl, Egoitaliano Srl, Lagala Home, Novaluna Srl, G. Nicoletti Trade Srl e Natuzzi S.p.A. – che hanno portato in fiera una proposta che interpreta al meglio le nuove traiettorie del design contemporaneo, coniugando comfort, innovazione tecnologica, ricerca sui materiali e forte identità manifatturiera.

In linea con i principali trend dell’edizione 2026, orientati verso sostenibilità, modularità e nuove forme dell’abitare, le aziende del settore si distinguono per la capacità di sviluppare soluzioni flessibili e personalizzabili, capaci di rispondere a mercati globali sempre più evoluti. Dalle collezioni caratterizzate da un uso creativo del colore e da uno stile dinamico e riconoscibile, fino ai sistemi di seduta progettati per garantire benessere, ergonomia e versatilità, l’offerta lucana si conferma tra le più competitive del panorama internazionale.

Il Polo del Mobile Imbottito lucano si conferma così ambasciatore del “made in Basilicata” nel mondo, protagonista di una filiera integrata che continua a investire in sostenibilità, digitalizzazione e sviluppo di nuovi linguaggi del design.



Mariateresa Labanca

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