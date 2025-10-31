Rompi il tabù dei soldi e riconquista la tua libertà! Lezione Evento gratuita a Matera con Melissa Panarello.

Venerdì 21 novembre 2025 alle ore 18.30 nella Palestra di Area 8, in Via XX Settembre 14, a Matera è si terrà la lezione-evento “Rituali di benessere finanziario” organizzata da Rame e Casa Netural in collaborazione con Alleanza Assicurazioni e con la partecipazione di Adecco. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare compilare il modulo di iscrizione https://www.eventbrite.it/e/rituali-di-benessere-finanziario-matera-con-melissa-panarello-tickets-1301926179249. E’ quanto si legge in un comunicato in cui si spiega: “Perché partecipare?

Se i soldi sono un argomento che ti mette a disagio, che eviti in pubblico e di cui ti vergogni, questo evento è per te.

Il nostro conto economico non è solo un numero: è lo specchio della nostra storia, delle nostre scelte e dei nostri desideri. Eppure, siamo abituati a trattarlo come un tabù, precludendoci la possibilità di viverlo con serenità e consapevolezza.

“Rituali di Benessere Finanziario” è la lezione-evento che sta attraversando l’Italia, arrivando a Matera per offrirti gli strumenti per:

● Liberarti dal Giudizio: Rimuovi la vergogna e il senso di colpa legati al denaro.

● Darti il Giusto Valore: Impara a disinnescare la disparità e a riconoscere il tuo potenziale economico.

● Realizzare i tuoi Desideri: Acquisisci la prospettiva e le “buone pratiche” per godere appieno della tua vita e raggiungere i tuoi obiettivi.

________________________________________

Cosa impareremo e con chi?

Focus della Lezione: Distingui ciò che conta davvero

Scopriremo come identificare e gestire i meccanismi psicologici che guidano le nostre spese. Impareremo, con esercizi pratici:

● A distinguere i bisogni travestiti da desideri (ciò che è fondamentale per esprimere chi siamo).

● A riconoscere le spese mascherate da bisogni (quelle che facciamo per sentirci parte di un gruppo anziché per reale necessità).

Conversazione Audace con Melissa Panarello

L’evento culminerà con una chiacchierata stimolante con Melissa Panarello, scrittrice, saggista e agente letterario. Autrice di bestseller internazionali come “Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire” e di saggi di grande impatto, Melissa porterà la sua voce unica per esplorare la relazione tra denaro, desideri, fragilità e trasformazione personale.

Hack Pratici per la Tua Vita

La lezione si concluderà con una serie di piccole, concrete azioni (Hack) da mettere in pratica immediatamente, sia durante l’evento che nella vita quotidiana, per cambiare per sempre la tua prospettiva sui soldi.

________________________________________

Un regalo per te

Tutti i partecipanti riceveranno all’ingresso il “Quaderno dei Rituali di Benessere Finanziario”: un vero e proprio percorso di auto-coaching finanziario. Pagine per leggere, esercizi da fare ed emozioni da annotare, un prezioso diario di viaggio verso la piena resilienza finanziaria.”



