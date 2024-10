Robocom Inclusion, soluzione made in Matera finalista del Top of the PID 2024

Anche quest’anno il Top of the PID 2024, premio organizzato da Unioncamere nell’ambito dei servizi offerti alle imprese dai “PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio” per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese è giunto alla finale, dopo che la commissione ha selezionato i progetti per ciascuna delle categorie previste dal Premio. “Fra le finaliste della categoria “Turismo, cultura e creatività” -si legge in una nota- è presente la PMI innovativa iInformatica, impresa materana da sempre impegnata nel campo della valorizzazione turistica tramite il progetto Lucanum, selezionata grazie al suo progetto Robocom Inclusion, progetto per una fruizione accessibile e inclusiva dei contenuti culturali e turistici, soluzione di digital cultural heritage vocata al racconto di opere d’arte ed alla fruizione interattiva di mappe. La soluzione è stata presentata nella mostra Archeovirtual organizzata dal CNR ISPC durante la BMTA 2023 ed è stata adottata dal Museo del Pittore di Pisticci. Il premio, vinto nel 2023 nella sezione Turismo proprio dalla iInformatica con il progetto Realverso, metaverso della sostenibilità, è un’importante vetrina per progetti che riguardano diversi settori nell’ambito della Doppia Transizione e del nuovo paradigma “Transizione 5.0”. Per poter votare la soluzione Robocom Inclusion supportando così in finale il progetto dell’azienda lucana iInformatica c’è tempo fino alle ore 9.00 del 7 ottobre votando tramite SPID al seguente link: https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/competenzedigitali/robocom-inclusion. Robocom Inclusion conferma il notevole valore dell’innovazione sostenibile made in Matera al servizio della promozione turistica del nostro territo.”

