L’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è stato l’apice della ideologia liberista con cui sono stati smantellati, uno dopo l’altro i diritti dei lavoratori conquistati nel secolo scorso grazie a lunghe e spesso dolorose battaglie.

Una ideologia che ha spacciato l’equazione meno diritti=più lavoro. Che fosse una bufala lo si capiva subito, il dramma è che è stata assunta come verità assoluta su cui immolare il futuro di milioni di anziani e giovani.

La beffa è stata quella che a toglierlo senza colpo ferire è stato un tal Renzi, segretario teoricamente di un partito che doveva essere dalla parte dei lavoratori, dopo che Berlusconi (teoricamente dello schieramento opposto ai lavoratori) lo aveva perseguito per anni senza riuscirci.

Ora qualcuno, Roberto Speranza ultimamente, ha provato a riaprire la pratica paventando una sua introduzione. Che poi sarebbe il minimo sindacale per ristabilire una base su cui costruire una nuova stagione di diritti per giovani lavoratori che ne sono completamente privi. E una base minimale su cui ricostituire una decente presenza “di sinistra” in questo Paese che ne è oramai privo.

Eppure quando si riapre il capitolo dei diritti si scatena il fuoco di fila “contro”.

E’ accaduto anche questa volta con in prima fila i commenti più odiosi che risultano pervenire da chi è stato o è nel sindacato.

Così a bocciare immediatamente la proposta di Speranza è stato il partito di Renzi, Italia Viva, per bocca della sua segretaria ed ex sindacalista cgil, Teresa Bellanova, che ha detto: “Altro che rivedere il Jobs Act la priorità è far ripartire il Paese”. Facendo intendere che le due cose sarebbero necessariamente incompatibili.

Ad essa si è associata la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan secondo cui: “L’articolo 18 è una discussione del secolo scorso”. E aggiungendo: “Abbiamo 300mila lavoratori coinvolti in crisi aziendali, con l’articolo 18 non ne salviamo nemmeno uno”, “Abbiamo invece bisogno di impostare una politica industriale per salvare i lavoratori. Non mi interessa un dibattito che riporta a divisioni ideologiche, mi sembra solo un modo per distogliere l’attenzione”.

Evitando di distrarre la Furlan dal suo meritevole lavoro a difesa dei lavoratori delle aziende in crisi, vorremmo farle notare che quelle aziende sono in crisi, pur in presenza del famigerato Jobs Act e in assenza -dunque-dell’Articolo 18. Non ci avevano detto (lei in primis) che meno diritti doveva corrispondere a più crescita? Non sarebbe il caso di riconoscere che si è sbagliato a togliere i diritti ai lavoratori in cambio del nulla? E non le viene il dubbio se non sia più ideologico non volere l’Articolo 18 che volerlo ripristinare?

Nel registrare che tra coloro che sparano contro c’è anche Andrea Marcucci, presidente dei senatori Pd che intima: “Il Jobs act non si tocca, occorre spingere sulla crescita”.

E allora, aspettando, che questa fantomatica spinta alla crescita avvenga, rimane la perplessità di come sia potuto accadere che sia diventata moneta corrente l’idea malsana secondo cui è lecito licenziare le persone senza uno straccio di valido motivo. Dargli quattro soldi e metterli sulla strada….quando non servono più.

Un salto carpiato indietro nel tempo. Prprio agli inizi di quel secolo scorso di cui parla dispregiativamente la Furlan. Quello in cui, però, tanti diritti di civiltà e di dignità furono conquistati.

Anche grazie ai sindacati che sono figli anch’essi di quel secolo…..e che continuano ad assicurare lavoro e diritti a personaggi come la Furlan…….che li ritiene invece superflui per gli altri lavoratori.