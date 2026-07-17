Rimborso 730/2026? Che aspettate? Caf LF vi attende anche a 40 gradi…

…naturalmente nella sede di Matera di via Giuseppe De Lorenzo n.4 del Caf Lavoro e Fisco c’e aria condizionata, acqua fresca e caffè per gli adempimenti, che Angelo Antonucci, Licia e Mariangela faranno per voi circa il rimborso del modello 730/2026. Fa caldo è vero. Ma risolvere per te scadenze o non perdere di vista le opportunità, per avere al rientro quello che vi aspetta è importante. E la freschezza di essersi tolti davanti un pensiero, con tutto quello che la cosa comporta. E allora? Telefono e sede a portata di mano. Poi in vacanza. Ma prima…

