Ricostruire il Distretto del Mobile imbottito? Certo. Siamo fermi a 12 anni fa…

…e questo, aggiungiamo, per averne riportato puntualmente le prese di posizioni di associazioni datoriali, sindacati e di singoli imprenditori che – covid a parte- con la vicenda penalizzante dei dazi statunitensi accettati ” senza alcuna contrattazione” o ”misura alternativa sia dal Governo italiano, che da quello europeo. La cosa non ci meraviglia più tanto, vista la scarsa autonomia decisionale di quanti rappresentano il Belpaese e l’assenza, e non da ora, di una politica di rilancio industriale degna di tal nome. La nota dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, che riprende l’esigenza di ricostituire il Comitato di distretto del mobile imbottito di ”Matera e Montescaglioso”, va senz’altro salutata positivamente, vista l’inerzia di questi anni (dalle nostre parti non ci sono né reti d’imprese e né cluster che ne abbiamo svolto il ruolo) dell’organismo di via Sette Dolori nei rioni Sassi, presieduto da Donato Caldarulo, la cui carica è scaduta quasi otto anni fa. Si ricostruisca il comitato di distretto nell’organigramma, vista la situazione di difficoltà del settore. E su questo tema le associazioni imprenditoriali, sindacati e operatori dovranno fornire proposte e progetti, sulla quale anche la Regione si dovrà ripiegare, per evitare che il comparto perda ”numeri” importanti come già accaduto per Stellantis e per l’indotto. I dati dell’Istat sull’export sono lì…



IL COMUNICATO DELLA REGIONE BASILICATA

Mobile imbottito, ricostituire il Comitato di Distretto

Cupparo: “E’ evidente che dobbiamo pensare alla ripresa produttiva che è fortemente segnata dai dazi negli Usa. La Regione intensificherà le interlocuzioni con i ministeri interessati, con le parti datoriali e sindacati. E’ questo un comparto strategico, che va difeso e tutelato”.

“Per affrontare la crisi del mobile imbottito del Materano diventa prioritario ricostituire il Comitato di Distretto in quanto l’ultimo decreto di nomina risale al lontano 21 ottobre 2013. La durata in carica dell’organismo secondo quanto prevede la legge regionale 1/2001 è di tre anni. Pertanto è necessario procedere all’avvio delle procedure per il relativo rinnovo. L’impegno è di farlo in tempi brevi”.

Così l’assessore allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, sottolineando che in questa fase si è fatto fronte agli ammortizzatori sociali per 267 lavoratori degli stabilimenti di Matera e per gli altri dipendenti lucani di Natuzzi – complessivamente circa 1.700 – che insieme ai lavoratori pugliesi sono dipendenti degli stabilimenti di Santeramo in Colle, Laterza ed Altamura.



“E’ evidente – aggiunge l’assessore – che dobbiamo pensare alla ripresa produttiva che è fortemente segnata dai dazi negli Usa dove si esporta una fetta consistente della produzione del Distretto materano-murgiano. Per questo, per mettere in campo iniziative efficaci per rilanciare il settore è necessario procedere ad un monitoraggio delle aziende presenti nel distretto e del numero degli addetti. Sono condizioni fondamentali per rendere più competitivo il settore attraverso azioni di riqualificazione del personale e programmi di investimenti finalizzati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva. La Regione intensificherà le interlocuzioni con i ministeri interessati in primo luogo Mimit e ministero agli Esteri e la Regione Puglia coinvolgendo le associazioni imprenditoriali e i sindacati. Siamo disponibili – conclude Cupparo –al confronto sulle proposte delle parti datoriali e sindacali. E’ questo un comparto strategico del “made in Basilicata” e in generale del “made in Italy” che va difeso e tutelato”.