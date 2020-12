“Quale miglior auspicio per il nuovo anno se non quello di una risoluzione definitiva dell’emergenza da Covid-19 e una ripresa sostanziale dell’attività lavorativa ed economica in tutta Italia e in particolare nella nostra Basilicata?”

E’ quanto si augura la AGRITRENO Srl (Trasporti e Logistica Intermodale) con Sede legale a Matera che dal 2018 sta lavorando alla realizzazione di un Project Financing legato all’attività di trasporto ferro/strada e commercializzazione di prodotti agricoli attraverso un insediamento nella piattaforma intermodale di Ferrandina di proprietà del Consorzio per lo sviluppo Industriale della Provincia di Matera.

“Sarebbe davvero un grosso investimento –si legge in una nota– che darebbe lavoro a 185 persone tra addetti diretti, indiretti e autotrasportatori e rimetterebbe in attività una zona ormai in disuso da diversi anni quale l’Intermodale di Ferrandina.”

“La Società AGRINTRENO Srl con tale progetto ha stimato un investimento di 27 milioni di Euro e sarebbero coinvolti diversi settori nevralgici della regione tra cui agricoltura, agroalimentare, innovazione digitale, trasporti e ambiente” chiarisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giulio Belletti.

” Il progetto –aggiunge Belletti– attualmente è all’attenzione della regione Basilicata che per motivi legati principalmente alla pandemia non gli ha potuto dedicare la giusta attenzione.

Il 2021 sarebbe davvero un ottimo segno, non solo di speranza ma di concretezza, se si realizzassero le condizioni per riprendere insieme al Consorzio Industriale della Provincia di Matera e alla Regione un dialogo costruttivo e definitivo per la creazione di tanti posti di lavoro.

Un vero e proprio ossigeno per l’economia e le famiglie lucane e un punto di partenza per nuove strade industriali del Sud Italia”.