Recupero di crediti con clienti esteri: il metodo stragiudiziale

Sono numerose le attività italiane che hanno rapporti con clienti esteri e l’export è un’attività fondamentale per molte di esse, che esportano beni e servizi in diverse parti del mondo, in particolare in Europa, America del Nord, Asia e Medio Oriente.

Ovviamente ciò comporta la possibilità di crediti insoluti, in modo analogo a quanto succede per le vendite effettuate entro i confini nazionali.

Nel caso in cui un’azienda estera non abbia onorato un debito nei confronti di un fornitore italiano, si pone per quest’ultimo la necessità del recupero credito estero, situazione che può risultare più complessa rispetto al recupero di un credito nei confronti di un cliente italiano. Questo perché di solito è più difficile rintracciare il cliente e comunicare in una lingua straniera, per non parlare degli aspetti legali e delle inevitabili maggiori difficoltà burocratiche.

Detto questo, da un punto di vista strettamente giuridico non ci sono sostanziali differenze con il recupero crediti in ambito nazionale e i principali metodi utilizzabili sono due: quello giudiziale e quello stragiudiziale. Di seguito una breve analisi di quest’ultimo, che in genere garantisce tempistiche più brevi.

Recupero credito estero: cos’è esattamente?

Il recupero credito estero è un’attività che consiste nel recuperare somme di denaro dovute da clienti che si trovano in un Paese diverso da quello del fornitore e che non hanno onorato i termini previsti dal contratto.

Qualora si debba intervenire in tal senso si hanno, come accennato in precedenza, diverse possibilità: metodo giudiziale, metodo stragiudiziale e l’arbitrato commerciale internazionale, una procedura piuttosto flessibile, ma che può risultare molto costosa e caratterizzata dal fatto che la decisione dell’arbitro è inappellabile.

Il metodo stragiudiziale e le società di recupero crediti

Come facilmente si può immaginare, risolvere una controversia creditizia in ambito internazionale può essere particolarmente difficoltoso. È per questo motivo che molte aziende si affidano, scegliendo il metodo stragiudiziale, a società specializzate nel recupero e nella gestione dei crediti esteri. È ovviamente possibile anche l’intervento in autonomia, ma gli ostacoli che si incontrano nelle controversie internazionali possono essere decisamente più difficili da superare se non si hanno competenze specifiche.

Le società di recupero crediti, al contrario, sono in grado di affrontare le complesse problematiche che caratterizzano i mancati pagamenti di clienti situati all’estero; questo perché si appoggiano a professionisti qualificati che si trovano nei Paesi in cui è necessario operare.

Come funziona il metodo stragiudiziale per il recupero del credito estero?

Il recupero del credito estero in via stragiudiziale, come detto, non è dissimile da quello per i crediti nazionali. Innanzitutto la società, prima di procedere con un’attività di sollecito, effettua le dovute verifiche e raccoglie tutti i documenti necessari per verificare se le pretese del creditore sono fondate.

Accertata la fondatezza del credito, si passa alla fase di contatto del debitore che può essere fatta con lettere raccomandate, e-mail o telefonate. Questa fase consente di capire quale sia il grado di collaborazione del debitore.

Nel migliore dei casi, ovvero se il cliente vuole collaborare, si può passare alla proposta di un piano di rientro, magari rateale.

Se i tentativi bonari e un eventuale intervento di mediazione non hanno l’esito sperato, la società valuterà con il creditore l’opportunità o meno di intraprendere un’azione giudiziale. Se il cliente opta per questa soluzione, la società lo assisterà durante tutto l’iter.

A prescindere dalla soluzione scelta, che sia stragiudiziale o giudiziale, il consiglio che si può dare a chi si trova a dover recuperare un credito è quello di agire tempestivamente, poiché più si ritarda l’intervento, minori sono le possibilità di recupero del denaro.

Image by frimufilms on Freepik