Raffaele Nicoletti, confermato Presidente della Sezione Unionalimentari di Confapi Matera

“Nell’ambito del percorso di rinnovo degli organi statutari delle Categorie di Confapi Matera, martedì si è svolta l’Assemblea di Unionalimentari, la Sezione che rappresenta le imprese che operano nel settore agro-alimentare.” Lo si legge in una nota com cui si specifica che “Con votazione all’unanimità l’Assemblea ha confermato Presidente per il prossimo triennio Raffaele Nicoletti, amministratore unico di Tecnoblend Srl, azienda materana che produce ingredienti per la gelateria, la pasticceria e il settore horeca. Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da Emanuele Loperfido (Bontà Lucane), Vito Adorante (Cereal Mangimi), Gianni Laurieri (Laurieri), Rino Nicastro (Silda), Donato Rago (Ogar). Vicepresidente è stato eletto Gianni Laurieri. Raffaele Nicoletti, che è anche Vicepresidente della Giunta nazionale di Unionalimentari Confapi con delega allo sviluppo delle Sezioni Unionalimentari in tutta Italia, ha evidenziato i vantaggi dell’appartenenza alla Categoria di Confapi, in grado di fornire servizi specializzati all’avanguardia.”

“Unionalimentari Matera – ha dichiarato il Presidente Raffaele Nicoletti – lavorerà in stretto collegamento con l’Unione di Categoria nazionale per analizzare ed elaborare proposte e interventi sulle problematiche riguardanti le norme tecniche, la legislazione e gli aspetti economici d’interesse specifico del settore. Grazie al nostro intervento, inoltre, abbiamo ottenuto il rinvio della sugar tax al 1° luglio 2026, una tassa che non condividiamo affatto perché del tutto illogica. Tra gli impegni programmatici, infine, c’è quello di interagire con ICE per favorire la ricerca di partner e clienti esteri, un’attività di scouting che è fondamentale per le PMI”. “Fra pochi mesi – ha concluso Nicoletti – andremo al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e anche questo è un campo in cui siamo altamente competitivi. Il nostro contratto, infatti, è più vantaggioso rispetto ai CCNL sottoscritti da altre associazioni, perché tarato sulle specificità della piccola e media impresa. Sono sempre di più, infatti, le imprese alimentari che applicano il nostro contratto, avendone verificato la convenienza”.