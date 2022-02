Uno spettro torna ad aggirarsi non solo per l’Europa, quello dell’inflazione. E a proposito di inflazione che, oggi San Valentino ci riporta alla mente lo stesso giorno del 1984 che segnò sostanzialmente la cancellazione dello strumento noto come “scala mobile” che sino ad allora difendeva automaticamente gli stipendi e i salari, adeguandoli al taglio subito da questa iniqua tassa.

E’ infatti ricordato come il “decreto di San Valentino” quello emanato dal governo Craxi e che conclamò la fine di questo istituto e della già tormentata storia d’amore dell’unità sindacale.

La scala mobile era uno strumento tecnico-giuridico messo in campo per salvaguardare il potere d’acquisto dei salari adeguandoli automaticamente all’aumento del costo della vita (misurato con il tasso di inflazione). Come la Cassa Integrazione Guadagni, la “scala mobile” o, più precisamente, l’indennità di contingenza, venne istituita subito dopo la guerra (infatti esisteva anche in Francia, Belgio, Danimarca e Olanda) quando l’inflazione era molto alta e il movimento operaio sufficientemente forte da proteggere il salario da un’erosione eccessiva. Nacque come dispositivo dal carattere provvisorio ed invece, insieme alla Cassa Integrazione, divenne una delle architravi delle relazioni industriali e del sistema retributivo specie nel nostro Paese. Ma, alla fine degli anni Settanta, divenne oggetto di un infuocato dibattito che negli anni successivi portò a profonde lacerazioni nel campo sindacale.

Infatti, durante i lavori dell’Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati (unitaria), tenuta nel marzo 1981, così come nei congressi delle confederazioni celebrati lo stesso anno, i rapporti tra Cgil, Cisl e Uil si erano fatti sempre più tesi e, già dal 1982 comincia a circolare l’ipotesi di un aggiustamento della scala mobile contro l’inflazione.

Il 1° giugno gli industriali decidono la disdetta dell’accordo Lama-Agnelli del 1975 e il sindacato risponde con gli scioperi generali del 2 e del 25 giugno. Ma la discussione per la legge finanziaria 1984 mette nuovamente in evidenza crepe e spaccature tra le tre sigle e all’interno delle stesse.

Il 12 febbraio 1984 il governo formalizza la proposta di un ulteriore taglio alla scala mobile e il 14 febbraio viene firmato un accordo separato, pratica ormai in disuso da circa trent’anni. Per superare la frattura sindacale il governo interviene d’urgenza attraverso lo strumento del decreto legge.

E contro il decreto di San Valentino la Cgil (divisa anche al suo interno) si mobilita e il 24 marzo la maggioranza della confederazione organizza a Roma un’imponente manifestazione cui partecipa un milione di persone.

Ma a maggio il decreto viene convertito in legge e gli oppositori ricorrono al referendum con la raccolta delle firme che è promossa dal Pci e da Democrazia proletaria, mentre la Cgil, immersa nella grave crisi dovuta alla spaccatura con i socialisti e al collasso della Federazione unitaria, non partecipa, rimane in posizione attendista. Nella campagna elettorale per il referendum che si tenne nel giugno 1985 si schiererà per il SI, ma vincerà, con una differenza di circa l’8%, il no.

Le nuvole della restaurazione capitalistica che si addensavano all’orizzonte e che dal 1979 avanzava a tappe forzate cominciava ad assestare i suoi colpi e a riprendersi gli spazi faticosamente occupati dai lavoratori da anni di lotte e conquiste.

Anni in cui sulla scala mobile si stava consumando lo scontro decisivo nel processo di ristrutturazione del capitalismo italiano. Perché proprio la scala mobile? Forse perchè quel meccanismo automatico di adeguamento salariale interveniva sui due conflitti centrali nel rapporto fra capitale e lavoro in Italia: quello distributivo (come si distribuisce il valore realizzato?) e quello produttivo (come si crea valore nella produzione?)? Esso, infatti, difendendo i salari dall’inflazione (interveniva sul conflitto distributivo) e andando ad accorciare i divari retributivi fra settori e qualifiche, si inseriva nel conflitto produttivo (in particolar modo tra le qualifiche, potendo ridurre le distanze retributive fra operai non specializzati e capireparto).

Insomma, considerato il punto in cui siamo giunti di devastante precarietà e strame di tutte le principali conquiste (vedi art.18) dei lavoratori, quel San Valentino di 37 anni fa, fu proprio l’inizio della fine della dignità del lavoro.