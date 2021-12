E’ davvero surreale la reazione della politica di fronte alla proclamazione dello sciopero generale da parte di Cgil e Uil sulla base di una piattaforma unitaria, fin qui sostenuta anche da quella Cisl che ora si è sfilata, così come fece in occasione del precedente sciopero generale (12 dicembre 2014) contro il Jobs act firmato Renzi e la manovra di allora.

Il Presidente del consiglio è dipinto sulla stampa come “irato“, il PD che non si capacita, Letta “sorpreso“, il ministro del Lavoro Orlando “stupito“: la plastica dimostrazione di un paese legale separato dal paese reale.

Anche perchè mica bisogna sforzarsi troppo per capire che questo sciopero generale, oltre che essere pienamente giustificato, è persino tardivo rispetto allo stato di deriva del mondo del lavoro, della crescita della povertà e delle disuguaglianze che buttano nell’angoscia larga parte del paese.

Tardivo perchè la battaglia andava ingaggiata molto tempo fa, prima che si giungesse a questo livello di perdita di diritti, precarietà e salari sempre più bassi in cui prevale un senso di sfiducia e di paura per un futuro sempre più incerto e con dinamiche (ad esempio le delocalizzazioni) contro cui sembra impossibile difendersi.

E pienamente giustificato nel merito e a fronte del metodo con cui il governo si è approcciato al sindacato rispetto alla legge di bilancio. Una manovra che colpisce la parte più bassa della piramide sociale, senza un riequilibrio tra impresa e lavoro, con una rimodulazione dell’IRPEF che premia inversamente al livello di reddito e verso una età pensionabile che risulta la più alta d’Europa (due anni sopra la media e con i giovani che rischiano una condizione medievale: andare in pensione oltre i 70 anni). Nel mentre il Censis ci dice che l’Italia è l’unico paese dell’OCSE che ha visto diminuire i salari negli ultimi decenni di circa il 3%. Basta ed avanza per respingere decisioni di parte che vengono prospettate come necessità storiche ineluttabili ma tese a mantenere lo status quo, lo squilibrato rapporto di forze tra padronato e lavoratori.

E come se non bastasse tutto ciò intrecciato con un metodo decisionista in base al quale i sindacati non sono stati consultati prima di decidere, ma solamente informati, dopo aver deciso. Il cosiddetto metodo Draghi che manda in brodo di giuggiole i cantori delle meraviglie dei migliori e che è ordinariamente praticato con ministri e parlamentari a cui vengono “notificate” le decisioni all’ultimo minuto come la cronaca ci ha consegnato in questi mesi, con la politica e i partiti messi in un angolo, mogi mogi, come se fossero un’impaccio al grande timoniere.

Una cosa grave per la democrazia, ma pericolosamente accettata. E il fatto che qualcuno abbia detto, invece, NO, che così non va, così non può funzionare una democrazia e tantomeno le relazioni con le parti sociali, crea sconcerto.

Ed ecco che la scelta di CGIL e UIL rompe questa cappa di unanimismo conformista e ricorda a tutti che la normalità democratica è fatta di conflitto sociale. Perchè quelle che vengono fatte sono scelte di parte e chi viene penalizzato ha diritto di esercitare la lotta per vedere migliorate le proprie condizioni.

C’è molta sfiducia in giro. La metà degli italiani non vanno più a votare. Non è nemmeno detto che la svolta sindacale giunga in tempo a dare voce a chi non crede più in nessuno. C’è da augurarsi che (nel vuoto dei partiti di sinistra specialmente) il sindacato abbia successo e non demorda, altrimenti in questa situazione di disagio e deprivazione sempre quote maggiori di popolazione rischiano di perdere la bussola. Piazze piene di irrazionalità e superstizione ne abbiamo già viste in queste settimane. Già negli anni 30 irrazionalità e reazione furono lo sbocco a fronte della disperazione e della sfiducia.

E’ un bene che il sindacato riprenda a fare fino in fondo il suo mestiere perchè l’alternativa (se dovessero fallire) non sarebbe certo la pace sociale. E sarebbe auspicabile che lo capissero anche le forze politiche che dovrebbero rappresentare questi ceti sociali….e la finissero di recitare questa misera parodia della politica.