Puglia da ‘’Manuale’’ per investire con la Zes. Basilicata alla ‘’Sbarra’’ e con il freno tirato…

E’ vero che la Basilicata, aldilà del finanziamenti previsti dalla Zes unica, ha ridotte capacità attrattive per gli investimenti a causa di una debolezza infrastrutturale e dei servizi che – per esempio- Campania e Puglia non hanno e con un ‘’appeal’’ che ha affollato la lista di imprenditori e locali che vogliono avviare nuove attività, potenziare quelle esistenti e creare occupazioni. Ma almeno si potrebbe facilitare l’accesso alle opportunità con un vademecum sul come muoversi e che fare. E così il manuale tascabile e in pillole messo a punto dal professor Ugo Patroni Griffi, per conto di Confindustria Bari e BAT – come riporta la nota dell’avvocato Pierluigi Diso dell’Associazione Zes unica lucana- è un esempio di buone pratiche -non solo agli esperti della materia ma a tutti gli imprenditori. Il manuale presentato venerdì scorso a Bari ‘’non si limita alla solita descrizione delle zone economiche speciali, delle zone logistiche speciali, delle zone franche doganali, ma trasforma il complesso quadro normativo in un elenco di regole e casi applicativi di facile lettura, partendo dall’autorizzazione unica allo sportello unico, al credito d’imposta ed al suo cumulo con altri incentivi, mescolando l’astratta politica industriale degli investimenti con casi concreti dei luoghi ove la nuova normativa ha già funzionato’’. E la Basilicata? Gioco di parole è ferma dietro la ‘’Sbarra’’ di un passaggio a livello dove, cantieri in corso a parte, i treni viaggiano al rallentatore senza che nessuno possa salire e scendere. Eppure basterebbe poco. Capostazione e personale logistico in sala d’aspetto…che la manna scenda dalla Zes? Puo’ darsi. Persa una occasione con la prima ipotesi di zes Porto di Taranto retroporto di Basilicata. Saltato l’attracco, ci rimane la battigia con un gommone alla deriva. Pessimisti? No, realisti.



LE RIFLESSIONI DI PIERLUIGI DISO

Venerdì mattina l’Associazione ZES Lucana ha partecipato al convegno di Confindustria Bari e BAT, che presto aprirà aprirà uno sportello per supportare le imprese nell’impostare la domanda per le agevolazioni ZES. Il presidente di Confindustria Mario Aprile, affiancato dal senatore Filippo Melchiorre e dal sottosegretario Luigi Sbarra, hanno insieme testimoniato i successi della ZES nel 2025 per l’attivazione di oltre 7,3 miliardi di investimenti al Sud, mentre dall’inizio dell’anno sono state rilasciate già 1280 autorizzazioni e nei primi tre mesi del 2026 si contano già più di mille autorizzazioni concesse che in soldoni significano 6 miliardi di investimenti e la creazione di oltre 17 mila posti di lavoro nel Mezzogiorno. Puglia e Campania si affermano principali poli di attrazione degli investimenti ed assorbono il 69% delle autorizzazioni, il 66% degli investimenti complessivi e il 75% delle ricadute occupazionali. La nostra Basilicata presenta una ricaduta occupazionale relativamente elevata a fronte di investimenti medi più o meno contenuti. L’avviso pubblico della Struttura di Missione Zes che mette complessivamente a disposizione 24 milioni per la Basilicata, per il finanziamento di investimenti destinati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici nelle aree industriali, produttive e artigianali, rappresenta una straordinaria opportunità che va colta senza esitazioni. “E’ un treno che non possiamo perdere” ha dichiarato Francesco Somma e lo sportello è già aperto a tutti gli imprenditori lucani ed a quelli che vogliono investire in Basilicata. Confindustria crede che l’effetto Zes potrebbe essere ancora più efficace affiancando alla semplificazione amministrativa altre misure per attirare investimenti più avanzati e ad alto valore aggiunto. Senza fermarsi alle parole del sottosegretario Sbarra per il quale “La ZES Unica Mezzogiorno è uno degli strumenti più rilevanti di politica industriale per sostenere lo sviluppo del Sud e rafforzarne la competitività …….”, occorre sostenere lo sviluppo economico offrendo strumenti concreti per trasformare il potenziale del Mezzogiorno in sviluppo reale e duraturo, con nuove prospettive di sviluppo per i tempi che corrono, frenetici. Ecco la necessità del dialogo tra gli imprenditori e le istituzioni che l’Associazione dal 2017 ha sempre promosso, ma non è stata mai ascoltata dalla Regione Basilicata, che non ha nemmeno considerato il grande lavoro di studi e ricerche fatto e consegnatole gratuitamente, addirittura ancor prima di quello commissionato al suo consulente.



Ecco l’intuizione di Confindustria Bari e BAT di preparare un piccolo manuale, tascabile e pratico per gli addetti ai lavori che la magistrale penna del professor Ugo Patroni Griffi dell’Università di Bari ha saputo redigere in una forma piana e lineare, di facile accesso non solo agli esperti della materia ma a tutti gli imprenditori. Il manuale presentato venerdì scorso non si limita alla solita descrizione delle zone economiche speciali, delle zone logistiche speciali, delle zone franche doganali, ma trasforma il complesso quadro normativo in un elenco di regole e casi applicativi di facile lettura, partendo dall’autorizzazione unica allo sportello unico, al credito d’imposta ed al suo cumulo con altri incentivi, mescolando l’astratta politica industriale degli investimenti con casi concreti dei luoghi ove la nuova normativa ha già funzionato. Nel manuale si leggono le dinamiche di investimento nel Mezzogiorno e di come Governo, Unione Europea e territorio possano dialogare per fare della Zes la leva della competitività, pur nelle criticità dei luoghi, nella mancanza di infrastrutture e del sistema in cui devono operare. Ecco l’inadeguatezza delle risorse rispetto alla domanda, il credito a disposizione, l’incertezza legata ai tempi del beneficio fino al quadro normativo che negli ultimi anni non ha dimostrato di cavalcare l’onda nuova dei tempi, sino alla normativa delle zone economiche speciali ed agli impiegati comunali con cui confrontarsi e che dovrebbero correre così come corre il sistema produttivo. Ecco la richiesta che emerge dalle pagine di Ugo Patroni Griffi di un più stretto ed esigente collante tra Stato e imprese fondato sulla stabilità di regole e delle politiche di sviluppo e di investimento di grandi progetti industriali e logistici legati soprattutto ai porti, così come era lo spirito iniziale della legge sulle ZES.

Pierluigi Diso – Associazione Zes Lucana