Pronti? Mano alla tasca…Saldi in Basilicata dal 6 luglio

E’ l’occasione per fare buoni affari, ma con l’occhio attento a prezzi, qualità e integrità dei prodotti. Ma è sempre opportuno darci un’occhiata, per sostenere l’economia locale. La campagna dei saldi, regolamentata dalle norme, serve anche questo. I consumatori potranno farlo, in Basilicata, a partire dal 6 luglio. A comunicarlo è la Regione Basilicata.

Saldi estivi, al via il 6 luglio in Basilicata

In Basilicata i saldi estivi cominceranno il 6 luglio. Lo rende noto la Direzione generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità prendendo atto con determinazione dirigenziale degli esiti della seduta ordinaria della Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 aprile 2024.

La stagione dei saldi si chiuderà il 4 settembre, avendo una durata di 60 giorni come previsto dalle precedenti disposizioni.

Per gli aspetti che regolano i saldi e le vendite promozionali, la direzione generale rimanda a quanto previsto dalla Legge regionale n. 19/1999, relativa alla disciplina del commercio al dettaglio.