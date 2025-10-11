Prima che cambi l’ora legale…un passo indietro per le ”dimenticanze” del 730.

Oltre a spostare le lancette indietro, recuperando l’ora di sonno persa il 30 marzo scorso,per il passaggio dall’ora legale all’ora solare che avverrà nella notte tra Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre converrà – prima di quella date- provvedere a presentare il modello 730 integrativo della dichiarazione dei redditi. E questo perché, per un motivo o per un altro, potreste aver dimenticato di indicare eventuali spese. A ricordarvelo Angelo Antonucci,Licia e Mariangela del Caf Lavoro e fisco di Matera, che ha sede in via G. De Lorenzo n.4 a Matera con recapiti telefonici 328/4171680-379/1775942. Il 25 ottobre è arrivato…

