sabato, 11 Ottobre , 2025
HomeEconomiaPrima che cambi l'ora legale...un passo indietro per le ''dimenticanze'' del 730.
Economia

Prima che cambi l’ora legale…un passo indietro per le ”dimenticanze” del 730.

Franco Martina
Di Franco Martina

Oltre a spostare le lancette indietro, recuperando l’ora di sonno persa il 30 marzo scorso,per il passaggio dall’ora legale all’ora solare che avverrà nella notte tra Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre converrà – prima di quella date- provvedere a presentare il modello 730 integrativo della dichiarazione dei redditi. E questo perché, per un motivo o per un altro, potreste aver dimenticato di indicare eventuali spese. A ricordarvelo Angelo Antonucci,Licia e Mariangela del Caf Lavoro e fisco di Matera, che ha sede in via G. De Lorenzo n.4 a Matera con recapiti telefonici 328/4171680-379/1775942. Il 25 ottobre è arrivato…

Articolo precedente
Libro su Pasolini, tra marxismo e poesia, con l’arte di Claudio Vino
Articolo successivo
Guerra in Ucraina…alla fine l’Europa si ritroverà in ginocchio
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti