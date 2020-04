Che il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, avvocato, professionista, pugliese e meridionale, si metta la mano alla coscienza e guardi negli occhi e nel cuore la disperazioni di tanti imprenditori a corto di liquidità, di prospettive e con la palla al piede o il pietrone al collo, come scriverebbero gli autori del genere noir, di imposte che non riusciranno a pagare nemmeno nei mesi a venire. Perchè se non si produce non si fattura, non si investe e sei fuori mercato. E così due professionisti come tanti,Massimiliano e Donato Sciannameo,abituati a non guardare l’orario di lavoro, che lavorano fianco a fianco con le imprese, e ne dividono gioie e dolori, hanno mandato a Conte una lettera aperta. E il tono non poteva che essere questo. ” Così non va, Caro Presidente…Apprezziamo gli sforzi. Ma non basta…perchè occorre fare altro e di più…” Massimiliano e Donato, del resto, non potevano restare impassibili di fronte alle oggettive difficoltà che tanti, titolari di aziende piccole e medie sopratutto- l’ossatura produttiva del BelPaese- stanno attraversando giorno per giorno, da quando è cominciata la stagione della paura da coronavirus. E così hanno deciso di dare voce a quanti ora non sanno dove sbattere la testa e sono preoccupati per le proprie aziende, i lavoratori, le famiglie e i territori. La lettera di Donato e Massimiliano, che ricorda i sacrifici di tanti e la ‘insensibilità” purtroppo dell’ Unione Europea, ha messo la mano nella piaga, di sempre aggiungiamo. Quel ritorno alla normalità contrassegnata,purtroppo, da ostacoli burocratici e da disparità di trattamento tra cittadino imprenditore e Stato.

Se il sistema produttivo del Paese è alla canna del gas e non si vede l’ora di riaprire, rispettando -precisiamolo- le disposizioni di sicurezza per prevenire i rischi da contagio da covid 19, allo stesso tempo non si può ignorare che la mancata sospensione del pagamenti di tasse, tributi e gabelle e scadenzari vari resterà comunque come un macigno, che impedirà nei fatti di risollevarsi da una situazione ”tragica” . Serve una sospensione della morsa impositiva di almeno un anno, per consentire a gran parte delle imprese (auspichiamo tutte) di guardare con fiducia al futuro, dopo un anno bisesto e funesto come riporta un efficace detto della tradizione. Presidente Conte ci attendiamo una scelta coraggiosa, coerente e di giustizia.



LETTERA APERTA AL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Illustrissimo Signor Presidente,

pur apprezzando lo sforzo profuso da questo Governo, per cercare di arginare i danni causati all’economia italiana dalla emergenza Covid 19, non riesco a celare il senso di rassegnazione che suscitano le misure varate, nelle quali in molti, specie le partite IVA ed i professionisti, riponevano speranze.

Ci si sarebbe attesi, Signor Presidente, delle misure che ponessero sullo stesso piano Cittadino e Amministrazione pubblica, mentre, al contrario, si assiste con rammarico all’ennesima disparità di trattamento tra parti coinvolte nel progetto comune (quello di far crescere il Paese), in cui si sospendono i termini delle attività accertative sino a maggio, mentre agli Enti impositori si concedono termini ben più diluiti per svolgere i controlli, addirittura estendendo di ben due anni il termine di decadenza pro-Fisco per accertare il Contribuente (ipotesi scongiurata con successivi emendamenti in sede di conversione).

Tale disparità è resa ancor più marcata dalla mancata sospensione dei termini di debiti tributari non ancora iscritti a ruolo, come quelli che originano dai controlli automatizzati e/o formali dell’Agenzia delle Entrate, i cosiddetti avvisi bonari, o quelli scaturenti dalle definizioni degli avvisi di accertamento.

Viene spontaneo, dunque, interrogarsi se l’incompletezza dei recenti decreti sia un effetto dell’urgenza con cui essi sono stati elaborati, ovvero sia una scelta ragionata da taluni centri di potere per riversare sul Contribuente un ulteriore aggravio tributario occulto.

Già, Presidente! Perché il mancato pagamento di una rata delle dilazioni in essere con l’Agenzia delle Entrate, come Lei ben saprà, sottopone il Contribuente ad un maggior gravame sanzionatorio nella misura del 30% per via della decadenza dalla rateazione e contestuale iscrizione a ruolo del debito residuo.



Analoga disparità si riscontra nel trattamento riservato alle partite IVA, rispetto alla più tutelata categoria dei lavoratori dipendenti, forti questi ultimi di ammortizzatori sociali che, tuttavia, non possono reggere ad oltranza perché proprio il lavoro subordinato confida nella sopravvivenza di medio – lungo periodo delle stesse partite IVA, svilite da bonus irrisori (mai percepiti) e da ulteriori proposte di indebitamento (vedasi ultimo decreto) che proprio nell’attuale congiuntura depongono a tutto sfavore di una concreta ripresa economica.

Al di là di proclami filantropici, sarebbe quanto mai necessario, in presenza di uno scenario molto simile a quello post bellico, dare vero impulso alle attività produttive tutte, le quali, terminata l’emergenza sanitaria, forse non potranno riaprire i battenti, non avendo esse potuto, in circa due mesi di chiusura forzata, produrre alcun fatturato, coltivando molte di esse sempre maggiore consapevolezza che, al varco di una non ancora ipotizzabile fine del tunnel, le attende un pesante fardello di debiti, tasse e contributi che codesto autorevole Governo non ha potuto, per scelta o per imposizione della sovranità europea, sospendere nemmeno sino a pandemia terminata.

Non si può, infatti, non riconoscere, Illustre Presidente, che la spina dorsale dell’economia del nostro splendido Paese sia costituita da solerte quotidiano lavoro di tante micro imprese, gran parte delle quali gestite a livello familiare, le quali, nonostante la morsa impietosa del Fisco, riuscivano fino a qualche mese fa, seppur a fatica, a contribuire alla spesa pubblica.

Sarebbe stata scelta coraggiosa delle Istituzioni, nonché svolta epocale rispetto alle misure fin ora adottate, lenire le ferite inferte dal Covid 19, ponendo fine all’annoso ed irragionevole contrasto tra Fisco e Contribuente, attraverso una sorta di pace fiscale, rendendo entrambi compartecipi della ripartenza del Paese, favorendo l’adempimento spontaneo di chi sovente, e a torto, viene bollato come evasore proprio da chi non conosce quanto sia arduo, oltre che poco remunerativo, “alzare” ogni mattina la saracinesca e sperare di poter assolvere alle obbligazioni contratte con gli stakeholders, Stato incluso, senza dover contare, come contro partita, su un adeguato sistema di tutele, al pari di tanti dipendenti del settore pubblico e privato.



Ci si sarebbe aspettati da “capitano” quale Lei è signor Presidente, l’introduzione di misure di maggiore respiro per la classe imprenditoriale – quella micro e piccola – senza lesinare concreta iniezione di liquidità, non già a debito, ma, ad esempio, a titolo di contribuzione a fondo perduto, che fungesse da potente propulsore della ripartenza del nostro apparato produttivo, senza che gli ostacoli di una pesante e costosa macchina burocratica, sapientemente costruita dai Borboni, ma oggi mal gestita, filtrino inutilmente risorse vitali per la classe imprenditoriale e per la vasta platea di lavoratori che dalla stessa trae sostentamento.

Oltre vent’anni fa è stato richiesto agli italiani un contributo per l’ingresso nella moneta unica, ponendo loro di fronte a prospettive di miglioramento del tenore di vita, costruendo l’illusione di un mercato comune e di un grande progetto Comunitario, in onore del quale ogni cittadino italiano ha affrontato notevoli sacrifici, versando ingenti risorse finanziarie, in nome di una conversione monetaria assolutamente sfavorevole per l’Italia e di una troika che ha imposto alla nostra Nazione un regime di austerità che giova solo al sistema finanziario comunitario.

Il Prof. Prodi lo chiamò “contributo per l’Europa”. Aveva ragione, era proprio un contributo che serviva ad assecondare il disegno di rafforzare l’Europa a tutto discapito dell’Italia, ossia la Nazione che più di ogni altra ha voluto l’unione europea e che anni prima, in regime di sovranità nazionale/monetaria, godeva di una bilancia commerciale assolutamente favorevole, anche più delle “evolute”, si fa per dire, economie francesi e tedesche.

Tralasciando l’analisi dei benefici – o dei danni – che sono derivati da quella scelta ormai lontana, è arrivato il momento che si ascolti il grido di aiuto dei cittadini i quali invocano lo sforzo del Governo centrale, questa volta perché si renda artefice, e responsabile in positivo, della sopravvivenza dell’economia italiana.

Il vascello Italia, di cui Lei ora è il Capitano, ha bisogno di issare le vele e ripartire dando fondo alle energie residue per far tornare a risplendere la nostra economia, il nostro made in Italy, affinchè il nostro splendido Paese possa ricollocarsi a testa alta nei ranghi che gli competono in Europa e nel Mondo



Allora Illustre Presidente, è, ora più che mai, il caso che i proclami di apparenza filantropica, nonché promesse soggette ad essere puntualmente disattese, cedano il passo a veri e propri interventi coraggiosi che restituiscano orgoglio al nostro Paese e al Governo nazionale.

È il caso di riscoprire il valore della parola, quella parola che crea, e si trasforma, in azioni!

Egregio Signor Presidente, non è più tempo di varare riforme favorevoli a parametri cari all’Europa.

L’Italia ha, ora più che mai, bisogno di leggi mirate a salvare le numerose aziende che ancora hanno la schiena forte, malgrado ogni avversità, ma anche quelle che, senza i dovuti interventi, forse saranno costrette alla chiusura permanente.

Si tratta di confezionare ad arte un vestito per ogni singola azienda tenendo conto degli elementi distintivi e delle specificità che la caratterizzano.

Voglia, a tal proposito, accettare una critica al decreto approvato il 7 aprile 2020, segnatamente ai provvedimenti con cui questo Governo ha inteso apportare liquidità alle imprese sotto forma di finanziamenti garantiti dallo Stato.

Abbiamo ascoltato in TV e letto sui giornali di un fantomatico finanziamento di € 25.000, messi a disposizione dello Stato per ogni piccola azienda, ma questa favola ha il sapore di

una trovata mediatica più che di un vero rimedio curativo della attuale sofferenza imprenditoriale, in quanto sembrerebbe che la relativa erogazione, nella misura massima di € 25.000, resti subordinata ad ulteriori parametri che ne precluderebbero in concreto la fruizione da parte delle tante micro imprese.

Provi ad immaginare la platea di piccoli artigiani, quali acconciatori, falegnami, elettricisti, calzolai, con fatturato di 30 mila euro, i quali, liddove non si avvalgano di collaboratori alle dipendenze, potranno ottenere solo un prestito di 7.500 euro, importo appena sufficiente – forse – a pagare due mesi di fitto del locale, le bollette, e forse qualche rateizzazione di imposte sospesa sino a giugno, e che in ogni caso saranno tenuti a riversare, di tutta fretta, da giugno in poi.

Dunque Egregio Presidente, chi Le scrive non presume di essere il privilegiato detentore di una panacea che risolleverà le sorti del nostro Paese, ma spera solo di aver stimolato una profonda riflessione su quanto è accaduto, i cui effetti si rifletteranno inevitabilmente sulle sorti della nostra Nazione, che potrebbero essere reversibili se solo si valutassero, con i necessari parametri, le attuali necessità del popolo sovrano italiano.

Le chiedo, pertanto, signor Presidente:

– Di sospendere il pagamento di imposte, tasse e contributi per almeno 12 mesi

– Di sospendere tutti i pagamenti rateali in corso con l’Agenzia delle Entrate e gli Enti previdenziali, non ancora iscritti a ruolo, per 12 mesi, facendo ripartire la dilazione da tale termine, al fine di evitare che i contribuenti siano gravati di ulteriori sanzioni del 30% derivanti dall’interruzione della rateazione in essere ed alla contestuale iscrizione a ruolo del debito residuo

– Di disporre la moratoria di dodici mesi delle rateizzazioni in essere con gli Enti della riscossione, facendo ripartire la dilazione, da tale termine

– Di esonerare micro imprese e piccoli professionisti dal pagamento dei contributi previdenziali relativi ai primi due trimestri 2020.

– Di sospendere l’istituto di pignoramento presso terzi tanto caro all’Agenzia delle riscossioni per almeno 48 mesi

– Di erogare un “contributo per l’Italia” pari ad € 15.00,00, a beneficio di tutte le partite IVA con fatturato almeno fino a Euro 50.000, le quali non potranno beneficiare della necessaria liquidità messa a disposizione dalle Banche a causa di limitati parametri di accesso al prestito previsto dal decreto del 7 aprile 2020

– Di innalzare al 100% la retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione

– Di concedere alle aziende, senza vincoli e parametri limitativi, vera liquidità, sotto forma di finanziamenti a tasso agevolato, con garanzia dello Stato, necessaria per gli investimenti in beni strumentali e ricerca e sviluppo. In altri termini, si chiede che alle aziende vengano erogati aiuti finanziari in base alle specifiche esigenze dei richiedenti, onde consentire ad essi di far concretamente fronte agli investimenti, all’efficientamento produttivo ed all’innovazione tecnologica

– Disporre i tempi di rimborso dei suddetti finanziamenti per un periodo non inferiore a venti anni, non prima di un periodo di preammortamento di anni 5, tenendo conto che alla Germania furono concessi oltre novant’anni per ripagare solo una piccola parte dei danni bellici

– Di varare una legge di unità nazionale volta alla ricostruzione dell’economia italiana, che consenta ai professionisti ed alle micro e piccole imprese di usufruire di finanziamenti a fondo perduto, da destinare al pagamento di debiti pregressi, mutui, salari e stipendi, con l’obbligo di mantenere invariata la base occupazionale per almeno 12 mesi. In altri termini, si richiede la cancellazione dei debiti delle micro e piccole imprese, a condizione che queste garantiscano il livello occupazionale per almeno 12 mesi dall’ottenimento del finanziamento a fondo perduto e che, la liquidità a loro concessa, sia utilizzata interamente per il pagamento dei debiti, dei mutui e dei salari e stipendi.



Solo così la fiducia del popolo italiano nelle istituzioni uscirà rafforzata dalla drammatica esperienza che ha travolto, non solo l’Italia, ma il Mondo intero, portando il cittadino, gratificato dalle attenzioni di questo Esecutivo, ad onorare i propri impegni con rinnovata consapevolezza di dover contribuire alla spesa pubblica in virtù del principio di capacità contributiva sancito dalla Costituzione.Infine, illustre Presidente del Consiglio dei Ministri, ricordi all’Europa che il Popolo italiano, figlio di quei partigiani che hanno combattuto il nazismo (e non di mafiosi come sostiene qualche schifoso giornale tedesco), in tempi non sospetti, ha approvato l’azzeramento – quasi totale – del debito di guerra della Germania, dimostrando, nonostante tutto, la Sua lealtà.Rammenti alla Germania che solo nel 2010 – e dunque solo dopo oltre novant’anni – ha terminato di pagare il proprio debito – azzerato quasi del tutto – per i copiosi danni bellici arrecati al Mondo intero.Rammenti, altresì, al Governo olandese che gli italiani hanno costruito il proprio futuro grazie alla loro creatività e tenacia e che, al contrario loro, non ha creato una ricchezza economica dal dominio coloniale.Rammenti al Governo olandese che l’Italia attrae il turismo per le Sue bellezze naturali e storiche e, dunque, senza avvalersi di spinelli e squillo.Ricordi all’Europa che gli Stati Uniti d’America hanno varato un provvedimento d’urgenza per assistere la sanità e l’economia italiana, al contrario della UE , della Germania e della Olanda che tentano di “ingabbiarci” con il MESRicordi all’Europa che l’Italia ha un Suo Stato –popolo – Sovrano che non tollera ricatti di sortaNon dimentichi Presidente che uno Stato sovrano ha l’obbligo di evitare in tutti i modi che le nuove generazioni si vedano costrette a lasciare ilproprio Paese alla ricerca di contesti più accoglienti dove ancora poter coltivare speranze per un futuro migliore.L’Italia confida in Lei, signor Presidente del Consiglio dei Ministri.Almeno per ora!



Donato e Massimiliano Sciannameo