Informarsi e confrontarsi è una buona pratica per rimboccarsi le maniche e costruire qualcosa di positivo per il territorio, che ha bisogno di investimenti, produttività e lavoro. E allora il presidente del Consorzio industriale della provincia di Matera, avv. Rocco Fuina, a partire da domani 25 febbraio visiterà le aziende delle aree industriali di Jesce, LaMartella e della Vabasento per raccogliere informazioni, suggerimenti, critiche ”costruttive” per risolvere problemi, ottimizzare servizi in modo da accrescere la competitività di quei siti. Ma sarà anche l’occasione per concretizzare le opportunità della Zona economica speciale (Zes) di Basilicata collegata ”naturalmente” al Porto di Taranto e, da non escludere, anche con quella adriatica tra Bari e Brindisi. ” Tali incontri -ha detto il presidente del Consorzio- si rendono necessari non solo per conoscere direttamente gli imprenditori e loro esigenze rispetto ai servizi erogati dal CSI ma anche per accogliere suggerimenti rispetto alle attività che la nuova direzione intende mettere in atto per il piano di miglioramento e sviluppo delle aree industriali. Sarà anche l’occasione per informare gli stessi dei benefici che scaturiranno dalla istituzione della Zes Ionica con la realizzazione del polo logistico Intermodale e dalle zone franche doganali, per tutte le imprese delle aree industriali in primis e per le imprese del territorio. A tal fine il CSI intende promuovere nei prossimi mesi una serie di iniziative per la in-formazione mirata alle imprese dell’intero territorio provinciale”. Bene e questa ” fattività’ ” rappresenta una ulteriore conferma della gestione positiva e dinamica del Consorzio di Matera che, disegni inclusivi, penalizzanti e scarsamente lungimiranti, vorrebbero sopprimere in un’unica struttura regionale con quello di Potenza. Altra realtà con altri numeri, in rosso, e altra storia. Le concentrazioni, per altri fini, non hanno mai portato a efficienza e produttività sopratutto quando si tratta di enti e sub enti regionali.