“Benvenuti nella valle di Parsimonia” riporta un cartello nella pagina multicolore del sito web www.grande.bper.it , nella quale si sono cimentati anche gli studenti della III A dell’Istituto comprensivo ” Don Lorenzo Milani” di Policoro ( Matera) tanto da conquistare il titolo di ”campioni dell’economia” per il concorso di Bper Banca come riporta il comunicato stampa, che pubblichiamo più avanti. ” Questo è un posto – continua l cartello della home page- dove i più piccoli possono imparare come funziona l’economia. Esplorate i diversi luoghi della Valle, guardate i video con i vostri bimbi e partecipate al party finale! Buon divertimento”. E il viaggio passa per luoghi e nomi che destano interessi per i bambini (Pizzeria, scuola, luna park) , che hanno un legame con l’economia ( banca, mercato) e che porteranno a essere campioni di economia…

Del resto, cliccando sulla pagina colorata di viola, ” L’ECONOMIA È UN PO’ COME UN GRANDE LUNA PARK.puoi avventurarti nella casa degli spettri o salire sulla ruota panoramica e toccare il cielo con un dito. Ci sono difficoltà inaspettate, da superare con un balzo, e orizzonti lontani tutti da immaginare.



COMUNICATO STAMPA

BPER Banca, concorso GRANDE!: premiata una classe di Policoro

L’iniziativa, che punta a portare l’educazione finanziaria nelle scuole, ha coinvolto complessivamente 630 istituti per oltre

1300 classi e circa 37 mila alunni suddivisi in 19 regioni

Matera, 10 maggio 2022

Anche quest’anno si è conclusa con successo la sesta edizione del progetto GRANDE!, l’iniziativa di edutainment di BPER Banca per le ultime tre classi della scuola primaria.

A Matera è risultata vincitrice la III A della Scuola Primaria N.1 L. Milani di Policoro

Il progetto ha l’obiettivo di portare l’educazione finanziaria nelle scuole, insegnando nozioni fondamentali di economia e risparmio attraverso il gioco che si dimostra adatto ai bambini per approfondire i temi proposti, non solo di educazione finanziaria ma anche di responsabilità ambientale e sociale.

Con il contributo di Librì Progetti Educativi è stato realizzato, anche per questa edizione, un kit con cui gli alunni, guidati dagli insegnanti e dai cartoon formativi disponibili sul sito grande.bper.it, hanno potuto giocare e imparare nozioni di economia divertendosi.

Le classi che hanno aderito all’iniziativa hanno così potuto arricchire ulteriormente la propria offerta formativa partecipando al concorso “Un’economia che abbraccia tutti. L’albero dei Talenti”, con cui i bambini, partendo da una riflessione in classe sul tema del “valore”, si sono impegnati nella realizzazione di un grande disegno, rappresentante un albero le cui foglie ritraevano le loro competenze.

Gli elaborati inviati hanno mostrato come gli alunni abbiano esplorato le proprie virtù, con competenze che spaziano dallo sport alla musica, fino ad arrivare alle qualità caratteriali, dichiarandosi sensibili verso la natura e gli animali, e più in generale verso il prossimo.