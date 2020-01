Con tutta la buona volontà, invito a utilizzare la moneta virtuale a parte, occorre informarsi bene per la detrazione di tasse o come accedere a facilitazioni per quella che sarà la dichiarazione dei redditi in materia di case, alloggi per studenti e similari. Il Caf Uil di Matera, nella nota che pubblichiamo di seguito, dice come fare per non sbagliare. Anche per non trovarsi con il classico pugno di mosche in mano quando si dovranno preparare le ‘carte’ per la detassazione. Poche regole ma tutte tracciabili. Buona lettura.

Nota del 20.01.2020 CAF-UIL MATERA

In questo periodo in cui si susseguono normative, circolari interpretative riconducibili alla “legge di Bilancio 2020” non pochi, e a ragione, sono i dubbi che assalgono i contribuenti al riguardo dei c.d. “pagamenti tracciabili” o utilizzo del contante. Il 2020 è iniziato con un’importante novità per i consumatori, l’obbligo di tracciabilità delle spese ai fini delle detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi. Precedentemente ci siamo occupati delle spese sanitarie, chiarendo quali sono da pagare con mezzi tracciabili e quali anche con moneta contante. Oggi cerchiamo di capire come pagare per poter beneficiare delle detrazioni sulle locazioni di immobili ad uso abitativo. L’obbligo di pagare con carta, bancomat, bonifici o altri mezzi che garantiscono la tracciabilità della spesa riguarda anche la detrazione dell’affitto, ma solo per le spese relative ai canoni di locazione di studenti universitari. È stata la Legge di Bilancio ad introdurre la nuova regola, presupposto fondamentale per accedere ai rimborsi Irpef per le spese indicate dall’articolo 15 del TUIR. La detrazione forfettaria, riconosciuta in dichiarazione dei redditi, per l’affitto dell’abitazione principale resta invece fuori dall’obbligo di tracciabilità e resta possibile pagare in contanti. Vediamo, in estrema sintesi, di fare chiarezza sulla Detrazione affitto 2020 tra obbligo di tracciabilità e libertà di utilizzo dei contanti. facciamo il punto su come pagare, caso per caso, per non perdere il diritto ai rimborsi Irpef. L’obbligo di pagare con carta, bancomat o bonifici per le spese da portare in detrazione fiscale si applica, dal 1° gennaio 2020, esclusivamente agli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR. Pertanto, In merito ai costi per la locazione di immobili, la norma in esame contiene esclusivamente le regole per il rimborso dei canoni d’affitto di studenti universitari fuori sede. Sarà soltanto ai fini del rimborso Irpef del 19% delle somme pagate per la locazione di immobili destinati a studenti universitari – riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro (da calcolare su una spesa non superiore a 2.633 euro) – che, dal 1° gennaio 2020, bisognerà abbandonare i pagamenti in contanti e optare per metodi tracciabili. La detrazione forfettaria riconosciuta per l’affitto dell’abitazione principale resta invece fuori dall’obbligo di tracciabilità e resta possibile pagare in contanti. Gli inquilini di immobili adibiti come abitazione principale saranno quindi liberi di scegliere come pagare il canone mensile, se in contanti o con mezzi tracciabili, senza perdere il diritto al rimborso fiscale in dichiarazione dei redditi.