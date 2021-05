Auspici, richieste, stimoli, ma la palla al piede dell’assenza di cultura di impresa e del campanile da collegio elettorale dalle aree produttive, dalla Valbasento di Ferrandina ( Matera) a Galdo di Lauria (Potenza) finora non hanno fatto decollare la Zona economica speciale porto di Taranto-retroporto di Basilicata, che rassomiglia poco a una banchina di attracco con depositi, ferrovie, strade e tanto ai piazzali da attrezzare. Ma è anche vero che fare i conti con regolamenti, riforme e circolari in corso d’opera non consente a gran parte degli enti locali, Basilicata compresi, per carenze di organico e competenze, di lavorare sulle priorità e sulle cose da fare. L’avvocato Pierluigi Diso, residente a Matera ma con il cuore e la mente rivolti alla Puglia, e al Salento in particolare, che continua a pasteggiare con ”pane e Zes” , ha preso spunto dal protocollo di intesa sottoscritto dai sindaci di Taranto e Matera per ritornare alla carica sulle cose da fare. E così come comincia dalla lettera ”L” come logistica e ”I” come infrastrutture. Non sono,putroppo, le due città a doverle attivare ma le Regioni. Dalla Basilicata siamo fermi ai comunicati di via Anzio, ma facendo attenzione che il pallino decisionale e della programmazione non accresca quell’effetto zattera, che contrassegna le divisione tra i comprensori. Certo se Matera facessero ancora parte della Terra d’Otranto la questione Zes sarebbe stata già avviata. Ma siamo fermi sulla sponda nord del Basento,aldilà del ponte Musmeci. E per arrivare a Ponte Punta Penna ce ne vuole…in quel di Taranto, naturalmente. Eppure le due città sarebbe unite dai colori rossoblu. Paradossi, stranezze, ma sulla Zes ci sarà ancora tanto discutere. A meno che non venga nominato un commissario. Quando, chi e se lo sapremo se arriveranno fondi europei, da non buttare nè nel Basento e nè in mare.



LE RIFLESSIONI DI PIERLUIGI DISO

L’intesa tra il Comune di Matera e quello di Taranto non dev’essere finalizzata solo alla promozione delle relazioni istituzionali, culturali ed economiche sulla scia di Matera già Capitale europea della cultura 2019 e Taranto che si appresta ad accogliere i giochi del Mediterraneo. Le due città devono valorizzare la loro dotazione infrastrutturale, perché oggi entrambe sono al centro del Mare Nostrum e guardano non solo alla comune ricchezza di risorse paesaggistiche, storiche, archeologiche e alla rete di itinerari turistici da promuovere e valorizzare per lo sviluppo del territorio jonico, che si estende dalla città dei due mari a quella dei Sassi. I mutamenti geopolitici nel Mediterraneo hanno aperto nuove prospettive all’Italia, ma soprattutto al Mezzogiorno e Taranto è la nuova porta d’Oriente. Il sistema portuale e logistico del Mezzogiorno può giocare un ruolo trainante non soltanto per la ripresa economica post-pandemia, ma per lo sviluppo di quest’area del Paese e per il processo di coesione con il resto d’Italia e con l’Europa.



Il Mezzogiorno si profila, per posizione geografica, al centro delle attenzioni dell’intera zona del Mediterraneo ed i suoi porti sono la naturale piattaforma logistica per i sistemi marittimi nazionali. Da qui la necessità di sviluppare l’intermodalità, rafforzando la rete ferroviaria e l’integrazione tra le vie di collegamento ferroviarie, stradale e le aree retroportuale. Ciò richiede interventi a sostegno del trasporto merci, l’infrastrutturazione portuale e le piattaforme logistiche: in una parola un’area ZES, con una maggiore qualità dei servizi, di processi, di efficienza delle imprese e un’elevata competenza delle risorse umane impiegate. La portualità e la logistica diventano così strumenti attivi di una politica euro-mediterranea volta a favorire l’integrazione tra nord e sud del Mediterraneo, per lo sviluppo, quello industriale, e la coesione del nostro Mezzogiorno, magari partendo dall’asse Taranto-Matera. Ecco che le due città oltre a favorire uno sviluppo turistico-culturale, magno-greco per eccellenza, hanno di fronte, ma sono forse un po’ in ritardo, un’opportunità di sviluppo per il Mezzogiorno e per le imprese coinvolte nella logistica che possono trattenere i flussi di merci sul territorio ed aggiungervi valore con la lavorazione e preparazione per i mercati di destinazione, magari in aree zona franca doganale. Ecco che occorre incrementare l’accessibilità ai territori; migliorare la qualità della vita e la competitività delle aree ZES con una politica industriale di filiera e perseguendo una mobilità sostenibile e sicura.



Tra Taranto e Matera è diffusa la zona economica speciale che ha individuato nel trasporto marittimo e nell’intera filiera della logistica ad esso collegata uno strumento fondamentale per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo di una nuova politica industriale basata sui porti, sui retroporti e sulle zone economiche speciale. Una nuova retroportualità potrebbe attuare un’integrazione tale da creare corridoi doganali, servizi ferroviari dedicati e piattaforme logistiche al servizio del porto. Il porto di Taranto è area di cerniera e funge da volano economico per il territorio e Matera con la sua area Zes deve avere un ruolo, se la Regione Basilicata ha già integrato le proprie attività e creato sinergie con lo scalo portuale jonico. Sono state infatti introdotte misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno per consentire anche a Matera di cominciare a riflettere sulla cultura del capitale, creando condizioni economiche e finanziarie che consentono lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove. Una Zes a Taranto con retroporto anche a Matera, con l’area industriale di Iesce e La Martella, rappresenta un momento fondamentale per lo sviluppo di Taranto e della Basilicata jonica. Una strada per ricostruire il proprio futuro economico e industriale, oltre che turistico e culturale, è quella di pensare oltre i confini regionali e affacciarsi al Mediterraneo, già culla di civiltà. La Regione Puglia e la Regione Basilicata hanno già condiviso il percorso per la realizzazione di una Zes interregionale, adesso tocca alle Amministrazioni coinvolte fare la loro parte, magari sfruttando i soldi del Recovery plan e quelli comunitari della programmazione regionale 2021-2026 (Fesr) per superare il gap infrastrutturale e rendere attrattivo per le aziende insediarsi nel Mezzogiorno e consentire loro anche nuove opportunità di business.

Pierluigi Diso