Poltrone e politici…al Salone del Mobile non si sono visti

Paradossale. Ma è così. Aldilà dei comunicati delle associazioni di categorie, delle aziende non abbiamo avuto notizia che l’assessore X , per esempio, si sia recato a Milano per verificare sul campo come stanno- con l’incombenza dei dazi statunitensi- come se la passano le aziende del distretto del mobile imbottito di Matera. Passi per il Comune che è in gestione, commissariale, ma Provincia di Matera e Regione Basilicata (dalla giunta al consiglio) si sarebbe potuti far sentire o vedere. A lamentarsi, facendosi interprete del malumore degli imprenditori, è Antonio Serravezza che nel settore ci vive da una vita. Evidentemente il luogo comune del binomio poltrone e politici ha un calo di credibilità. Chissà che i residenti del Palazzo non preferiscano l’amaca? E allora ditelo. Se c’è da riconvertire il settore, mano alla tasca…



LE OSSERVAZIONI DI SERRAVEZZA

Sono tempi molto difficili ma non facciamo molto per evitare il peggio. Da pochi giorni è terminata la manifestazione più importante al mondo del Salone del Mobile a Milano. Le aziende materane del mobile imbottito erano presenti e come ogni anno hanno sfoggiato le loro nuove collezioni con grandi sforzi e aspettative. Purtroppo, forse a causa della delle imminenti elezioni amministrative non si è visto, come gli scorsi anni, nessun politico locale ne’ regionale. E’ un cattivo segnale perché le aziende continuano il loro percorso combattendo i vari problemi geopolitici ed economici. Alla fine di ogni anno il fatturato di queste aziende fanno volume per il Pil regionale. In questo momento particolare si dovrebbe ricostruire il Polo del Salotto, che non è mai decollato a causa della mentalità degli imprenditori, e che invece potrebbe essere un mezzo per fronteggiare i tanti problemi del momento. Ritornando alle prossime amministrative spero che il Polo del Salotto rientri nei programmi delle compagini in campo e dare vivacità ad un comparto produttivo molto importante della nostra città.