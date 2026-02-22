Polo salotto con dazi al 15%. Altra mazzata per High Point. E il governo tace…

Ne avevamo parlato ieri dopo l’ennesimo colpo di mano del presidente statunitense Donald Trump di aumentare i dazi al 15 per cento, dopo la sentenza della Corte di giustizia che li aveva aboliti, e l’arroganza a stella e strisce di diffidare l’Unione europee dal modificare le gare di appalto per le forniture di armi https://giornalemio.it/politica/dazisentenze-e-veti-di-trump-e-litalia-tace/.Non abbiamo cambiato idea e se l’Italia non fosse ”allineata e coperta” sui diktat di Trump in materia politica e finanziaria si sarebbe attivata una class action, una azione collettiva di imprese e cittadini, per mettere in mora e chiede un risarcimento danni nei confronti del presidente del consiglio americano e di quanti, a cominciare dal governo italiano guidato dal presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, hanno accettato questo stato di cose. E Antonio Serravezza, con una lunga esperienza nel settore del mobile imbottito, ci parla del disagio delle aziende del settore, costrette all’ultimo momento a rivedere listini e- speriamo non accada a perdere commesse. Tutto questo mentre la fiera statunitense di Hig Point, per chi deciderà e potrà andarci, è alle porte. Chi tutela il tanto decantato, a parole, made in Italy del quale il settore del mobile imbottito fa parte? Da Palazzo Chigi, silenzio e imbarazzo. E se, speriamo il contrario,i danni procurati dai dazi procureranno crisi di aziende e posti di lavoro sappiamo quali sono le responsabilità di chi ha favorito quel disastro. Altro che zes meridionale. Qui è buio Fitto…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Quando il vento dei dazi arriva fin qui: il distretto del salotto davanti alla nuova America. C’è un vento che parte da molto lontano, attraversa oceani, tribunali, conferenze stampa infuocate, e poi arriva fin qui, tra le colline lucane e i capannoni del distretto del salotto. Un vento che non profuma di resina o di pelle nuova, ma di decisioni prese dall’altra parte del mondo. Eppure, come sempre, finisce per bussare alle nostre porte. La notizia è arrivata ieri sera, secca come un colpo di martello: gli Stati Uniti alzano i dazi globali al 15%, con effetto immediato. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social, rivendicando il massimo consentito dalla legge americana, dopo aver attaccato duramente la Corte Suprema che poche ore prima aveva bocciato i suoi precedenti dazi. Una mossa improvvisa, che durerà 150 giorni, ma che basta da sola a cambiare l’orizzonte di chi, da Matera e provincia, esporta divani e imbottiti nel mercato più grande e competitivo del mondo. Per il distretto del salotto, gli Stati Uniti non sono solo un mercato: sono un capitolo della propria storia industriale. Sono i container che partono da Napoli, le telefonate con i buyer di New York, le notti passate a rivedere listini e finiture. Sono la promessa e la sfida di un Made in Italy che, da queste terre, ha imparato a parlare la lingua del mondo. E ora, a poche settimane dal High Point Market di aprile, la fiera che decide le sorti di un’intera stagione commerciale, arriva questa scossa. Non è la prima. Non sarà l’ultima. Ma questa volta il tempismo pesa. Immaginate le aziende materane che stanno preparando gli stand: i prototipi appena usciti dal reparto tappezzeria, le ultime foto del catalogo, i biglietti aerei già stampati. E poi, all’improvviso, il messaggio: “Dazi al 15%”. Non è solo un numero. È una domanda che rimbalza da un ufficio all’altro: come lo spieghiamo ai buyer?



Perché gli americani, quando arrivano a High Point, vogliono certezze. Vogliono sapere quanto costa, quando arriva, cosa cambia. E questa volta qualcosa cambia davvero. Ma se c’è una cosa che il distretto del salotto ha imparato negli anni, è che le crisi non si affrontano con il fiato corto. Si affrontano con metodo, con visione, con quella tenacia lucana che non fa rumore ma costruisce. Le aziende si stanno già muovendo: aggiornano i listini, preparano comunicazioni trasparenti, rivedono le strategie logistiche, rafforzano il racconto del proprio valore. Perché quando il prezzo sale, deve salire anche il senso di ciò che si offre: la qualità, il design, la cura, la storia. I dazi passeranno. Le relazioni, se curate, restano. E High Point sarà proprio questo: un banco di prova. Un luogo dove spiegare, rassicurare, mostrare che il Made in Matera non è un prodotto che si piega al primo vento contrario. È un’identità. È un modo di lavorare. È un cerchio che continua a tornare, anche quando il mondo sembra complicarlo. E forse, proprio in momenti come questo, si vede la differenza tra chi esporta e chi costruisce ponti. Tra chi vende divani e chi porta nel mondo un pezzo della propria terra.

