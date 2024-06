Piccola Industria Confindustria, Margherita Perretti è il nuovo presidente

“Cambio al vertice della Piccola Industria di Confindustria Basilicata. L’Assemblea – che si è riunita questa mattina per rinnovare i propri organi per il quadriennio 2024 – 2028 – ha eletto alla Presidenza, Margherita Perretti, imprenditrice della Perretti Petroli, importante realtà affermata a livello nazionale nel campo dei prodotti petroliferi.” E’ quanto riferito da una nota in cui s specifica che “Perretti, che dal 2019 fino a questo momento ha ricoperto la carica di presidente vicario della confederazione degli industriali lucani, vanta un lungo curriculum di vita associativa nei vari ruoli che ha ricoperto nel corso degli anni. Nella carica di vicepresidente è stato eletto Giovanni Pelazzi, presidente di Argenta Soa, società leader nei servizi di attestazione Soa per la partecipazione alle gare pubbliche di lavori. Componenti del Consiglio direttivo sono: Andrea Aliandro (Petruzzi), Raffaele Braia (Brecav), Irene Burtaccio (Idrolav), Donato Carriero (Advanced), Gennaro Claps (CommunicaLive), Antonella D’Ercole (Lucana Sistemi), Luciana De Fino (Spix Italia), Francesco Garofalo (Destinazione Basilicata), Innocenzo Grassani (Grassani Autolinee), Francesco Iantorno (Inelectric), Donatella Mallano (CM Mallano), Rocco Pace (Oleificio Pace), Francesco Paolicelli (Thegg), Antonio Taddei (GB Sapri), Vincenzo Di Miscio (Plasticform), Vito Scazzariello (Savitour).”

“Sono onorata di raccogliere questa nuova sfida alla guida del Comitato che svolge un ruolo fondamentale nel rappresentare le piccole e medie imprese, cioè quelle maggiormente vulnerabili nell’affrontare le grandi sfide degli ultimi tempi – ha dichiarato il presidente Perretti al momento del suo insediamento – I cambiamenti sempre più repentini e incalzanti rappresentano, però, al contempo anche una opportunità per diventare più competitivi e continuare a crescere. Fare ed essere sistema diventa quindi cruciale per quelle realtà che da sole non avrebbero la forza di stare al passo con i tempi. Ritengo che la priorità sia portare avanti quel cambiamento culturale orientato all’innovazione, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle competenze, elementi già cruciali nel precedente mandato. Lavoreremo in stretta sintonia con tutta la squadra per raccogliere, valorizzare e condividere le migliori proposte e i progetti più innovativi che siano di supporto all’azione di tutta la governance”. “Siamo certi – ha aggiunto il Presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma nel rivolgere gli auguri di buon lavoro – che il bagaglio di competenze, esperienze e valori maturati da Perretti nella sua lunga vita associativa e la forte sensibilità alla cultura dell’innovazione e dell’inclusione, insieme al contributo di grande qualità assicurato da tutto il nuovo Consiglio Direttivo, saranno una solida base su cui rafforzare ulteriormente l’impegno del Comitato Piccola Industria, dopo l’ottimo svolto dalla precedente squadra guidata dal presidente uscente, Antonio Braia”.