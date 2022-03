Quando si hanno competenza e credibilità si aprono tante porte, come quelle che hanno nome e know how sul mercato che fanno fatturato e sanno come muoversi in un settore innovativo come la transizione energetica da idrogeno. E così , per Pierluigi Diso e Vincenzo Malfa dell’Associazione Zes Lucana, è arrivato un invito per ”addetti ai lavori” in quel di Monteprandone (Ascoli Piceno) per un incontro su ” Transizione energetica. Partnership e opportunità’ ”, promosso da Todini Costruzioni generali spa, Forniture Fotovoltaiche e Hydroengineering . Tre ore full immersion con Aldo Testa, amministratore unico di Hydron Engineering, con Fabio Matera (solo il cognome lo lega alla Città dei Sassi) cofondatore della società e ricercatore Cnr e altri su opportunità, mercato e altro ancora. Per farla breve l’associazione zes lucana è al lavoro e presenterà a breve al presidente della giunta regionale di Basilicata, Vito Bardi, un piano ad hoc per l’intera Basilicata sulla transizione energetica da idrogeno. A tutta energia…E di questi tempi il tema è la proposta sono di quelli da non lasciarsi scappare.