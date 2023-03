Per l’IGP della Fragola della Basilicata, pronto il dossier per il Ministero dell’agricoltura

“Tutto pronto per l’invio del dossier al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il riconoscimento della Fragola della Basilicata con marchio di Indicazione Geografica Protetta (IGP).” E’ quanto si assicura con una nota della Regione in cui si informa che: “Si è svolta questa mattina, nella sede della Regione Basilicata, a Policoro, la riunione operativa del comitato promotore costituito dalle Organizzazioni di Produttori lucane, tra cui AOP Arcadia, OP Terre della Luce, OP Agorà, OP Athena, OP Primosole, OP Ancona e Apofruit, a cui hanno partecipato Emilia Piemontese, dirigente generale Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Crescenzio Aniello, direttore dell’Agenzia Lucana di Sviluppo in Agricoltura, e il consigliere regionale Pasquale Cariello a supporto della candidatura della Fragola della Basilicata IGP. Durante la riunione è stato approvato in via definitiva e all’unanimità il logo identificativo da apporre sui supporti di vendita e i materiali di comunicazione pubblicitaria, creato e donato gratuitamente al comitato promotore dall’architetta Anelina Rosanna, con contenuto descrittivo e progetto grafico da integrare nel documento pronto per l’invio al Ministero che include: il disciplinare di produzione, la relazione storica, socio-economica e quella tecnica.

Il logo, approvato in sede di riunione, rappresenta il frutto visto dall’alto, si presenta con linee essenziali, minimali ed eleganti ed è in fase di registrazione presso la CIAA di Basilicata. I prossimi passaggi prevedono che a riconoscimento ottenuto, il comitato promotore si costituirà in Consorzio di tutela e valorizzazione insieme alle aziende certificate che vi accederanno attraverso l’adozione di standard di qualità per poter produrre con marchio IGP, e promuovere la Fragola della Basilicata IGP sul mercato con una forte caratterizzazione legata al territorio lucano.

Coltivata dal 1955, periodo temporale di gran lunga superiore a quello richiesto per la candidatura, la fragola della Basilicata copre l’areale di produzione di nove comuni del Metapontino: Bernalda, Montescaglioso, Pisticci, Tursi, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri. Rappresenta un ‘eccellenza territoriale che vale il 22% del Pil agricolo e impiega nei periodi di grande raccolta 12 mila addetti e 500.000 giornate di lavoro e con un valore commerciale di circa 100 milioni di euro su più di 1000 ettari di superficie.”

“Ringrazio tutti i componenti del comitato promotore della Fragola IGP Basilicata – dichiara Vito Bardi – presidente della Giunta regionale di Basilicata e assessore al ramo -, per aver concluso la redazione del dossier nei tempi stabiliti. Con l’approvazione dell’IGP vogliamo accrescere i numerosi vantaggi connessi al branding e alla reputazione legati al territorio, associati alla qualità, al gusto, alla tutela per i consumatori che sceglieranno la Fragola della Basilicata IGP. Su questo, siamo già al lavoro per la pianificazione di una campagna mediatica che punti a favorire un posizionamento premium con forte richiamo evocativo al territorio, in particolare del Metapontino”.