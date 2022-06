Per la Zes lucana l’offerta della San Cataldo container terminal

“Se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna…”. E e così ha fatto la San Cataldo (il Patrono di Taranto) Container Terminal, che opera nella Città dei Due Mari, si è recata nel retroporto immediato della Valbasento per presentare servizi e avviare contatti con le imprese della Basilicata. A rappresentarle il presidente della Camera di Commercio di Basilicata, Michele Somma, che ha incontrato i rappresentanti della SCCT jonica presso la sede di Tecnoparco, a Pisticci scalo (Matera). Un incontro giudicato proficuo in attesa di conoscere la volontà delle imprese lucane di diventare ‘’protagoniste’’ della Zes jonica che ha a Taranto il porto di attracco per l’imbarco e sbarco delle merci. Si attende che il bando dia entità e tipologia delle aziende interessate e che partano i cantieri dei servizi logistici a Ferrandina (piattaforma; riapertura della dogana; bando per l’adeguamento della linea ferroviaria e adeguamento del sistema viario). Una scommessa che tira dentro le imprese e gli Enti locali, che devono fare i conti con i tempi lungi degli aspetti procedurali, amministrativi o della burocrazia se preferite. La nota diffusa da Giampiero De Meo, componente del comitato scientifico della associazione Zes Lucana ci dà un quadro delle potenzialità e del percorso avviato. Ma ora servono i fatti. La parola alle imprese…Anche in relazione a quanto aveva dichiarato il 16 maggio scorso a Potenza, nel corso di un incontro a Potenza in Regione, il commissario straordinario Floriana Gallucci.” Entro fine mese -aveva detto Gallucci, in una nota diffusa dalla Regione Basilicata sarà operativo lo sportello unico che consentirà alle aziende di presentare pratiche e progetti all’interno della Zes jonica, che conta circa 2.500 ettari di cui 1.060 nel perimetro della Basilicata. La previsione è quella di giungere entro fine anno a procedure accelerate che consentano la partenza dei lavori’’. Attendiamo



Comunicato stampa Zes lucana

Per la Zes ionica fronte Basilicata ègiunta l’ora delle imprese. Completato il quadro normativo, nominato il commissario, individuate e finanziate con 50 milioni le infrastrutture da realizzare con i fondi del Pnrr all’interno delle aree industriali di Tito, La Martella e Jesce , realizzata la perimetrazione della zona franca doganale all’interno delle piattaforma logistica di Ferrandina finanziata con 45 milioni, ora è giunto il momento per le imprese già insediate e che intenderanno insediarsi in aree Zes per usufruire dei benefici e vantaggi localizzativi (da ultimo la decontribuzione delle nuove assunzioni), di avviare i nuovi investimenti incentrati e focalizzati sul vantaggio competitivo, rappresentato in primis dalla connessione intermodale della Valbasento con il porto internazionale di Taranto e che vede nell’operatività del terminal portuale San Cataldo Container Terminal una impresa pronta con i suoi servizi a soddisfare le nuove esigenze di trasporto marittimo e intermodale. Tutto ciò a condizioni altrettanto vantaggiose in un momento di aumento dei noli marittimi insieme al costo comparato del trasporto per l’incremento oramai strutturale dei costi dei carburanti, che contribuisce a ridisegnare le scelte sulla formazione delle filiere logistiche delle imprese produttive. I servizi tornano ad essere al servizio delle imprese al di la di ogni intermediazione tecnico economica. Quindi gli intermediari spedizionieri e agenti devono saper cogliere queste nuove opportunità a vantaggio delle imprese loro clienti. Inoltre si creano nuove possibilità di lavoro autonomo e dipendente . E’ questo l’impegno che l’associazione Zes lucana con il suo piccolo contributo, porta avanti oramai da quasi un lustro, favorendo la conoscenza e alla collaborazione tra soggetti pubblici e rappresentanze private per facilitarne le relazioni con il convincimento che il territorio possa oramai imboccare la strada di un nuovo sviluppo duraturo ma diverso dal passato, sfruttando le risorse a vantaggio di tutti. Da qui il progetto Valbasento dry port del porto di Taranto. E’ il momento di ampliare e consolidare i rapporti commerciali tra Porto e retroporto di Taranto. Le imprese della Valle lucana individuata da dieci anni come area logistica retroportuale del sistema logistico del porto di Taranto incontrano presso Tecnoparco presieduto da Michele Somma (presidente della Camera di Commercio Basilicata) il management della Scct apa per confrontare rispettivamente necessità e servizi offerti e negoziare condizioni contrattuali convenienti e durature nella prospettiva del nuovo sviluppo dell’area .

Giampiero De Meo

Comitato scientifico associazione zes lucana