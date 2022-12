Per la Zes jonica Puglia e Basilicata è corsa al bollino verde

Quella del commissario della Zes jonica interregionale di Puglia e Basilicata, Floriana Gallucci, è stata una iniezione di fiducia e di stimolo verso istituzioni, imprese, enti locali che dal progetto di Zona economica speciale si aspettano uno scossone ( come è anche per il Pnrr, che viaggia su altri binari) alle asfittiche economie territoriali e risposte ai giovani, alle prese con una emigrazione che è una sconfitta per il BelPaese alle prese con il calo demografico e al calo di competitività produttiva. I dati forniti nel corso dell’incontro di Taranto e le prospettive di un dinamismo in corso d’opera delle procedure, come potrete leggere nella nota ufficiale diffusa a conclusione dell’evento, confermano che occorre rimboccarsi le maniche e lavorare con responsabilità. ‘ La zes jonica sarà la Zes di tutti” ha detto Floriana Gallucci, dal porto comprensorio di Taranto al retroporto della Basilicata, dal Metapontino alle aree industriali di Matera a quella potentina di Tito in particolare. Ora tocca a Enti locali favorire il percorso delle infrastrutture e dei servizi, con una certezza dei tempi di esecuzione, e alle imprese di attivare progetti e cantieri. Una data? Ma ora e , chissà, per una EPifania con alcune significative sorprese…



Firmato oggi il primo insediamento produttivo, la soddisfazione del commissario Gallucci: “La ZES Ionica sarà la ZES di tutti”.

Così il commissario della ZES Ionica Interregionale di Puglia e Basilicata, Floriana Gallucci, in apertura del suo intervento rivolgendosi a tutti i sindaci dei Comuni compresi in area ZES, presenti stamattina a Palazzo D’Aquino insieme con le istituzioni locali e regionali e i rappresentanti delle associazioni sociali di Puglia e Basilicata. Tra gli altri non hanno fatto mancare la propria presenza il vice sindaco di Taranto Fabrizio Manzulli, gli assessori regionali allo Sviluppo Economico di Puglia e Basilicata, Alessandro Delli Noci ed Alessandro Galella, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Sergio Prete ed il coordinatore per le ZES dell’Agenzia della Coesione, Lorenzo Alessi.

“Si tratta di un ampliamento di attività produttiva in area Tito per un investimento di 10 milioni di euro – ha illustrato il commissario Gallucci nel suo intervento – concesso nel tempo record di appena 50 giorni. Ma questo è solo l’inizio visto che sono in pancia altri 11 insediamenti in via di definizione soprattutto nei settori commercio e logistica per un importo complessivo di circa 30 milioni di euro con 150 nuovi posti di lavoro. Sono fiduciosa di firmare i nuovi insediamenti entro gennaio.

“Come è noto sul piano dei nuovi investimenti infrastrutturali il Governo ha stanziato 630 milioni di euro di risorse del PNRR in direzione del potenziamento delle aree ZES. Per l’Area Ionica abbiamo una dotazione di 108,100 mld di euro che prevede un finanziamento di 50 milioni, attribuito all’Autorità di Sistema, per l’interconnessione stradale e ferroviaria del porto nell’Area ex ILVA e tre finanziamenti diretti per la struttura commissariale ZES: 1) Implementazione impiantistica e centro servizi nell’area retro portuale del Porto di Taranto, del valore di circa 8 milioni; 2) Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi dell’area ZES di Tito, per un importo di 20 milioni; 3) Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi nell’area ZES di Jesce e La Martella, per un importo di 30 milioni. Su tutti i finanziamenti siamo in linea con i GANTT previsti dal PNRR, e su tre interventi in anticipo; è infatti per noi strategico accelerare il più possibile l’attuazione di queste importanti infrastrutture, in quanto parte integrante del programma di attrazione degli investimenti.

“Tra i vantaggi proposti dalla ZES buone notizie arrivano in queste ore da Roma sugli incentivi fiscali. Attualmente il quadro delle misure statali – ha aggiunto il commissario – prevede il Credito d’imposta fino a 100 milioni esteso all’intero valore dell’investimento compreso l’acquisto del suolo (le cui percentuali vanno dal 45% per le piccole imprese al 35% per le medie e al 25% per le grandi) di cui dovrebbe essere confermata la proroga dalla Legge di Bilancio 2023, oltre al dimezzamento dell’IRES se collegato ai nuovi investimenti.

“Dal 19 settembre è attivo lo Sportello Unico Digitale che riveste carattere sperimentale per le ZES, inquanto è il primo che è condiviso tra ZES e Sistema Portuale e consente al Commissario straordinario della ZES ovvero al Presidente del Sistema Portuale – a seconda delle competenze territoriali – il rilascio dell’Autorizzazione Unica. L’Autorizzazione Unica – ha aggiunto ancora – rilasciata all’esito di un’apposita conferenza di servizi alla quale partecipano gli enti interessati, sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni, concessioni, pareri, nel rispetto delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale. Altra facilitazione per le imprese è rappresentata dalla possibilità, prevista nello Sportello Unico Digitale di formulare una “Comunicazione preventiva”, cui abbiamo affiancato l’attivazione di un supporto di facilitazione personalizzata attraverso l’HELP DESK ZES IONICA (USO ZES), in forma diretta e per il tramite di Associazioni di categoria.



“Infine il bollino verde. Al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti per il rilascio dei pareri da parte degli enti coinvolti, e limitare il ricorso ai poteri sostitutivi del Commissario – ha concluso il commissario Gallucci – ZES Ionica sta sottoscrivendo Protocolli d’Intesa che introducono quello che abbiamo denominato “bollino verde ZES Ionica”, in sostanza una corsia di accelerazione, che rafforzi il rispetto dei tempi ridotti previsti dalla normativa”.

“E’ un momento molto importante – ha dichiarato l’assessore Delli Noci – dal punto di vista strategico perché stiamo costruendo la nuova programmazione regionale. Nei prossimi giorni costituiremo un tavolo di lavoro operativo per porre in essere tutte le condizioni per attrarre nuovi investimenti di sviluppo a partire da logistica e blue economy”.

Per Sergio Prete “Abbiamo costruito una sinergia importante tra commissario ed Autorità con l’obiettivo comune di attrarre nuovi investimenti o per ampliare quelli esistenti. Una intuizione che serve per colmare il deficit dei porti del Mezzogiorno lontani dai mercati di consumo. Poter avere più imprese che si occupano di logistica è la ricetta vincente”

“Il lavoro fatto finora è stato molto importante – ha detto Lorenzo Alessi – per questo l’Agenzia coordinerà al meglio tutte le attività per rendere le migliori pratiche mutuabili tra le 8 ZES. Si tratta di una squadra messa in campo con oltre 80 esperti tutti del Sud, queste professionalità stanno facendo da volano per un nuovo sviluppo per il Mezzogiorno”.

LA NOTA CONGIUNTA DI UGL MATERA E TARANTO

Zes, Ugl:”Con il Commissario Gallucci condiviso percorso interr. Puglia-Basilicata”.

Spera (Ugl Metalmec.):”Favorevoli a strategie di sviluppo attraverso rete di sinergie”.

“Su gradito invito dell’avv. Floriana Gallucci, Commissario Straordinario del Governo per la ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, l’Ugl Matera ha preso parte all’incontro promosso in occasione dei primi tre mesi di Operatività dello Sportello Unico Digitale della Zes presso la sede di Palazzo D’Aquino a Taranto. Per l’Ugl era presente il Segretario Provinciale di Matera Pino Giordano unitamente al dirigente sindacale tarantino, Alessandro Dipino. Gremita la sala, presente oltre all’Ugl, Pasquale Lorusso Vicepresidente Nazionale Confindustria, Lorenzo Alessi coordinatore supporto Zes dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, Alessandro Delli Noci e Alessandro Galella Assessori AA.PP. Regione Puglia e Basilicata, Rocco Fuina Amministratore del Consorzio Industriale di Matera, numerosi amministratori e politici lucani tra cui Gianni Pittella, Massimiliano Scarcia, Giuseppe Maglione, Graziano Scavone, Carmine Lisanti.

“Il sistema socio economico della Basilicata e Puglia naturali cerniere tra le due ZES (Puglia e Basilicata), sta attraversando una fase molto difficile in conseguenza sia della crisi economica generale ormai diventata anche sociale, che per il settore manifatturiero del ‘mobile imbottito’ è ancora pienamente in atto, sia di alcune particolari criticità locali, tra le quali la Ferrosud e le imprese del settore chimico, localizzate in Valbasento e la stessa Ilva di Taranto: sistema che si è incancrenito in una fase molto difficile in conseguenza anche della crisi per effetto Covid-19”.



Lo hanno detto nell’incontro Pino Giordano, Segretario Provinciale Ugl Matera e Alessandro Dipino dell’Ugl Taranto per i quali, “è oggi una occasione unica vedere diversi esponenti e discutere su un unico progetto Zes che coinvolge entrambe le Regioni. Da ormai troppo tempo per Ugl si assiste agli effetti di un preoccupante processo di delocalizzazione della produzione made in Italy invece che dei siti produttivi. Occorre ripartire dalle politiche giovanili, dal degrado urbano e dallo spopolamento delle aree interne, ma elementi di ottimismo ci sono basta guardare alla vitalità imprenditoriale, la nuova società civile e la sua posizione strategica nel bacino dello Ionio e del Mediterraneo. E’ giunto il momento di mettere a frutto tutte le potenzialità e farle diventare trainanti, ossia far sì che siano massa critica per far ripartire il Mezzogiorno. Non possiamo che apprezzare quanto detto dal Commissario Zes Gallucci nell’incontro riferendo che le ZES devono attrarre i grandi player internazionali con investimenti di logistica e strutturali nei vari porti e retroporti meridionali, necessari come snodi dei nuovi flussi commerciali in giro per il Mediterraneo. Dobbiamo pur affermare – ribadiscono i sindacalisti Ugl – che la vecchia politica in passato non ha mai pensato a un sistema di logistica in grado di ridurre i costi di gestione, razionando i flussi e migliorando l’efficienza dell’intero processo di gestione e di spedizione del prodotto finito. Certo, grazie anche all’attività dell’Ugl e di diverse associazioni tanto già si è sviluppato e fatto, non è il momento di perdersi d’animo perché la ZES è nata e occorre adesso pensare al completamento del sistema infrastrutturale, prima che sia troppo tardi ed anche questo fattore di attrazione venga meno. E’ l’occasione, di accompagnare e fornire ulteriori informazioni sull’importante opportunità legata alla Zona Economica Speciale jonica e sulla possibilità di fruire dello Sportello Unico digitale, al quale piccole, medie e grandi imprese possono rivolgersi per presentare istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione di progetti di investimento nelle aree comprese nella perimetrazione della Zona Economica Speciale Ionica interregionale Puglia-Basilicata o nell’ambito delle aree di competenza del Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto o di tutto il sistema di competenza Ionica-Potentina-Melfese. Le ZES, ricordiamo come Ugl, sono state istituite con l’obiettivo di attrarre investimenti e favorire la crescita delle imprese operative o la nascita di nuove realtà in prossimità dell’aree di sviluppo.



Per loro riferiamo che necessiterebbero e con urgenza di agevolazioni fiscali, semplificazioni delle procedure amministrative per l’avviamento dell’attività basata sul rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte del Commissario Straordinario della ZES. Dalla Sede Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici di Roma, il Segretario Nazionale Antonio Spera intervenendo in un cordiale saluto col Presidente Lorusso, con il Commissario Gallucci e con il sindaco di Melfi Maglione, ha affermato che: l’Ugl Metalmeccanici sarà da supporto in questa fase, dove si prefissa di essere di stimolo a questa governance Zes per suggerire e orientare le Regioni Basilicata e Puglia nel percorso avvio del Progetto di Sviluppo Strategico. Ecco perché – ha aggiunto Spera – l’Ugl continuerà ad essere osservatore attento e seguirà anche le attività dei ‘tavoli strategici regionali’. L’Ugl Metalmeccanici riferisce, per quanto di sua competenza, che è disposta a continuare con tutti gli organismi della Zes a dialogare al fine di garantire che siano messe in atto strategie di sviluppo del tessuto imprenditoriale coinvolto nella zona economica speciale e creare sviluppo sul territorio meridionale attraverso una rete di sinergie: fra la Zona Economica Speciale Puglia – Basilicata, da una parte, e, dall’altra, Ugl, istituzioni e imprese. Tutto deve essere racchiuso in una prospettiva insita nella mission della Zes che deve nascere per attrarre nuovi investimenti, favorire nuove filiere nella logistica e rafforzare i cluster produttivi già presenti sul territorio, come quelli legati al Made in Italy. Come Ugl – conclude Spera – saremo sempre disponibili e favorevoli a nuovi incontri che rientrano in un’ottica di collaborazione che abbiamo da subito prospettato alla Commissaria Gallucci e al Presidente Lorusso, mettendo a disposizione i nostri dirigenti e le nostre sedi per eventuali supporti logistici, che saranno in prima linea per far sì che nelle loro aree arrivino investimenti, sempre in una logica di rete, che è poi quella della Zes. Da sempre il sistema delle imprese affronta un ostacolo non indifferente allo sviluppo, e si chiama burocrazia. Ebbene noi Ugl contiamo sulla piena operatività della zona economica speciale anche per invertire questo paradigma paralizzante: il futuro va nella direzione dello snellimento delle procedure”.

Matera, 19 dicembre 2022