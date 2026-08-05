La provocazione e la proposta per invertire la rotta, finora fallimentare,per il rilancio del centro siderurgico di Taranto ( ex Italsider, Iva e Acciaierie d’Italia) viene dal mondo dell’impresa e in particolare da Giorgio Guacci che alla sua Taranto vuole bene ed è preoccupato per il suo futuro. E allora, il rischio che tanti positi di lavoro scompaiano e con essi una parte importante dell’economia della Città dei due mari, porta a una proposta che il Governo farebbe bene a valutare. Si tratta di una legge speciale che he contenga una NO TAX Area per le nuove idee imprenditoriali i cui progetti siano agevolati in firma strettamente legata alla creazione di occupazione stabile. Uno stop alla mediocrità e alle intese, finora deleterie, venute da Roma e da Bari..
LA PROPOSTA
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Siamo noi a Taranto che dobbiamo decidere che futuro dare a questa Città ed ai nostri figli.
In questa visione complessiva stabilire una volta per tutto il futuro dell’acciaieria.
80.000 famiglie x 185.000 abitanti di cui circa 20000 connessi all’industria dell’acciaio.
Al Governo occorre chiedere una Legge Speciale per Taranto che contenga una NO TAX Area per le nuove idee imprenditoriali i cui progetti siano agevolati in firma strettamente legata alla creazione di occupazione stabile.
Idea proposta anche da Massimo Ferrarese.
Lo schema della Legge Speciale attribuire ad uno o ad una equipe di Commissari Straordinari ( schema Giochi o Napoli epoca Martusciello)
per fare ciò che negli ultimi 20 anni la politica locale è riuscita a fare.
NO A SCELTE CALATE DA ROMA o peggio da BARI
NO Provvedimenti Elemosina parziali
SÌ ad un progetto che ripensi in grande il nostro futuro
BASTA Mediocrità
Giorgio Guacci
Per il siderurgico di Taranto una legge speciale con una ”No Tax Area”
La provocazione e la proposta per invertire la rotta, finora fallimentare,per il rilancio del centro siderurgico di Taranto ( ex Italsider, Iva e Acciaierie d’Italia) viene dal mondo dell’impresa e in particolare da Giorgio Guacci che alla sua Taranto vuole bene ed è preoccupato per il suo futuro. E allora, il rischio che tanti positi di lavoro scompaiano e con essi una parte importante dell’economia della Città dei due mari, porta a una proposta che il Governo farebbe bene a valutare. Si tratta di una legge speciale che he contenga una NO TAX Area per le nuove idee imprenditoriali i cui progetti siano agevolati in firma strettamente legata alla creazione di occupazione stabile. Uno stop alla mediocrità e alle intese, finora deleterie, venute da Roma e da Bari..