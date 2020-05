Per il rilancio dell’economia lucana , anche il parroco Don Giuseppe Ditolve della parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Pisticci Scalo ha inteso scrivere alle autorità locali e nazionali la lettera che pubblichiamo a seguire che contiene ancora la richiesta “… di abbassare le tasse, e se proprio, la buona volontà di toglierle fino a Dicembre 2020” a causa della “… situazione amara di artigiani, commercianti e mondo dello spettacolo che sono in ansia per il loro futuro e ad oggi contributi non se ne vedono per la maggior parte di essi“.

Ma ecco il testo integrale della missiva:

– Al Presidente e alla Giunta della Regione di Basilicata;

– Ai Parlamentari lucani;

– Ai Prefetti e Presidenti della Provincia di Potenza e Matera;

– Ai Sindaci

Nell’era delle tecnologie più sofisticate degli ultimi decenni, i lavoratori hanno il diritto di accedere a quel tozzo di pane che li compete con un equa redistribuzione e con tutti i comfort che spetta a ciascuno di essi, senza violare la loro dignità di persone umane viventi e non decrepite o per la maggior delle ipotesi, da scartare.

Ogni uomo e donna ha inscritto, nel proprio DNA, la libertà di vivere e di non penare nel proprio quotidiano storico.

Siamo figli di un epoca che è confusa in sé stessa e restando al clinale del limite, dobbiamo avere il coraggio di rialzarci indistintamente, e uniti, ci riscopriremo tutti allo stesso livello dal quale possiamo rendere più lenta la morsa del nostro pessimismo ed egoismo.

C’è una parola di cui dobbiamo ri-scoprire il valore: EMPATIA (= capacità di porsi nella situazione di un’altra persona).

Dopo le varie lettere, da quando è iniziato il Covid-19, all’attenzione di tutti, mi rincuora l’affetto e la spinta ad andare avanti, tranne da chi doveva per lo meno rispondere al mittente.

Ritorno a descrivere la situazione amara di artigiani, commercianti e mondo dello spettacolo che sono in ansia per il loro futuro e ad oggi contributi non se ne vedono per la maggior parte di essi. Chiedo nuovamente di abbassare le tasse, e se proprio, la buona volontà di toglierle fino a Dicembre 2020.

Concludo, con alcune frasi che faranno tanto bene alla nostra anima e al nostro pensare, far pensare e al sincero ardore di fare per noi stessi e per gli altri:

“Fa’ il bene è scordati, fa il male e pensaci”.

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa, e non tradire mai la verità” (Beethoven).

“Ogni buona azione è carità. Il vero benessere di un uomo nell’aldilà è quello che egli fa in questo mondo ai suoi simili”. (Maometto)

“Colui che desidera assicurarsi il bene degli altri si è già assicurato il proprio” (Confucio)

“Se ami rettamente puoi fare solo il bene” (Giovanni Boccaccio)

“Amore è possesso perenne del bene” (Platone)

“Io so e sento che fare del bene è la vera felicità di cui il cuore umano può godere” (Jean Jacques Rousseau)

“A fare del male si prova talvolta piacere, ma il piacere passa subito e il male resta. Fare il bene costa fatica; ma la fatica passa subito e resta il bene; col bene restano la pace della coscienza, la soddisfazione di sentirsi bene e la fierezza della vittoria!”. (Giovanni Paolo I)”

Don Giuseppe Ditolve

Parroco della Parrocchia San Giuseppe Lavoratore in Pisticci Scalo