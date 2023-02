Per Ferrosud la Fiom Cgil attende ”bollinatura” dalla Regione Basilicata

Calma e gesso sulle vicende della Ferrosud spa di Matera, alle prese con la priorità della proroga della cassa integrazione, in scadenza il 28 febbraio. Si attendono indicazioni e percorsi, riporta una nota della Fiom Cgil di Basilicata, da un incontro in modalità telematica – fissato peri il 13 febbraio- con l’amministratore straordinario del Gruppo Mancini Antonio Casilli. Ma l’attenzione è rivolta sopratutto al futuro dell’azienda e alla convocazione di un tavolo regionale, con una nuova sollecitazione rivolta all’assessore alle attività produttive Alessandro Galella a fissare una data. ” Carta canta” ripete un antico detto popolare, che tradotto fa… impegni concreti e sottoscritti su progetto, contenuti e, naturalmente, reimpiego delle maestranze. La nota che segue sintetizza richieste e priorità.



Comunicato Stampa FIOM CGIL BASILICATA VERTENZA FERROSUD

Su richiesta formale della FIOM CGIL DI BASILICATA , inviata all’avvocato Antonio Casilli , Amministratore Straordinario del Gruppo Mancini, è stato convocato per lunedì 13 febbraio 2023 , ale 10.00, in modalità telematica , un incontro tecnico per capire quali strumenti normativi possono essere utilizzati per prorogare la cassa integrazione straordinaria, in scadenza il 28 febbraio. Resta ancora disattesa da parte dell’Assessore alle Attività Produttive, Alessandro Galella, la riconvocazione del tavolo Regionale per discutere con MER MEC delle modalità e dei tempi di rioccupazione di tutto il personale attualmente in forza presso la FERROSUD . Gli accordi vincolati per garantire il rilancio dell’azienda ferroviaria Matera vanno costruiti e sottoscritti in sede regionale. Riteniamo che solo con la bollinatura autorevole dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Basilicata si possa garantire un rilancio del sito produttivo e l’occupazione stabile, duratura e di qualità, per i lavoratori Ferrosud e per tutte le maestranze previste nel piano industriale della MER MEC, azienda che alla data di oggi non è ancora proprietaria del sito Ferrosud .