Pensionati, l’Inps attende modello Red. Al Caf Cisal vi danno una mano

Mettete da parte gli anglicismi, dove la parola red indica il colore rosso, e che in Italia aldilà della vecchia militanza a Sinistra, indica deficit, passivo e via elencando. E prestate attenzione a quanto l’Inps fa ogni anno per la comunicazione reddituale, con un modello marchiato di rosso. Ormai si fa tutto on line e con la santa pazienza che la cosa richiede . Ma con l’aiuto del Caf Cisal è tutto più semplice evitando di perdere tempo o di compilare il modello in maniera sbagliata. Anche perché il daltonismo, il vedere rosso ovunque, è un invito a non eccedere…Con il rosso non si passa. E allora. Indirizzo, telefono e referenti sono sempre gli stessi e possono azionare il verde per tutti gli adempimenti Inps.



LA NOTA ESPLICATIVA

Come ogni anno si ripete l’appuntamento con i Pensionati, infatti prende il via la Campagna ordinaria 2024 sulla comunicazione RED. I Pensionati hanno l’obbligo di dichiarare tramite apposito modello la conferma dei requisiti per non per perdere la pensione nel caso in cui si tratti di un trattamento sottoposto alla prova degli ulteriori redditi oltre a quello della pensione erogata.Attenzione Se non viene presentato il modello RED entro la scadenza annuale indicata dall’INPS (28 febbraio 2025) , l’Istituto sospende la prestazione per 60 giorni e, se non si invia il modello entro i termini della campagna straordinaria, si perde definitivamente la pensione o prestazione.

Devono inviare il Modello RED i titolari di pensioni soggette al requisito reddituale per il loro accesso e mantenimento. Devono trasmetterlo anche i pensionati che negli anni precedenti non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione ma per i quali la situazione reddituale è variata. Come ogni anno, lo ricordiamo, l’INPS avvia una campagna RED che si apre a ottobre e si chiude a febbraio del secondo anno successivo rispetto a quello cui si riferiscono i redditi posseduti. In questo caso, infatti, entro febbraio 2025 si dovranno dichiarare i redditi effettivi del 2023, che l’INPS aveva calcolato in via presuntiva al momento dell’erogazione della pensione. Con la comunicazione tramite modello RED, si segnalano i redditi rilevanti per il ricalcolo delle pensioni soggette a vincolo. In alcuni casi è necessario comunicare anche il reddito del coniuge e del nucleo familiare.Il Modello RED INPS è la dichiarazione della situazione reddituale dei pensionati che percepiscono prestazioni previdenziali e assistenziali integrative collegate al reddito. Non tutti i pensionati hanno questo obbligo, infatti sono esonerati dalla presentazione i pensionati che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi (730/Redditi PF). In questo caso il Modello RED va trasmesso solo per dichiarare eventualmente informazioni non presenti nella dichiarazione. La dichiarazione può essere trasmessa usufruendo dei servizi dei CAF convenzionati con l’Istituto. Tutti i pensionati titolari di prestazioni previdenziali e assistenziali integrative collegate al reddito hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi, e in alcuni casi specifici i redditi del coniuge e dei componenti del nucleo familiare rilevanti ai fini della prestazione. Comunicando questi dati l’INPS avrà modo di verificare se persiste il diritto alla prestazione e potrà stabilire l’importo della pensione. Tra le più comuni ricordiamo le Integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni sociali e agli invalidi civili. I redditi che si devono dichiarare sono quelli relativi alla variazione reddituale rispetto all’anno precedente, come ad esempio nei casi di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’IRPEF.

CAF CISAL MATER A IL RESPONSABILE

Via L. Einaudi 95 Angelo D.co Antonucci

cell:: 3284171680 – 3791775942