Non sappiamo , speriamo il contrario, se i Centri di assistenza fiscale, consulenti e via elencando si attrezzeranno anche per la notte, viste le file che si prospettano, in relazione al necessario “distanziamento sociale’’ di almeno un metro, con mascherina e guanti, richiesti dalla quarantena diffusa procurata dall’emergenza covid 19. Ma è bene cominciare a mettere da parte carte, attestati, certificati, ricevute, fatture ecc prima di consegnare il tutto alla struttura di fiducia, che è al lavoro come il responsabile del Caf Uil di Matera, Angelo Antonucci, sulle novità 2020 per i contribuenti. E così pipa al lato…i fumi di quel che c’è da fare sul piano virtuale e reale sono condensati con la descrizione esauriente di sempre nella elencazione che segue: dalla trasmissione dei modelli alle deleghe da firmare, dalla consegna delle dichiarazioni, al calcolo Isee, dalle detrazioni a poste e codicilli per i casi da verificare. Per questo servono calma e gesso. Qualcuno dovrà pagare, altri andranno a crediti. Serve liquidità. Altrimenti lo Stato non incassa. Attendiamo che i decreti siano operativi per sostenere, in questa fase difficile, famiglie, cittadini, imprese, lavoratori e disoccupati. Anche su questo nel camino della pipa di Angelo Antonucci c’è tanto da ardere e sapere. Ma prenotatevi per tempo…

Dichiarazione dei redditi: croce e delizia dei contribuenti.

L’appuntamento con il fisco è alle porte. In verità quest’anno per l’emergenza Covid-19, ci sono delle novità per quel che attiene e la scadenza e le modalità di presentazione.

Anche le dichiarazioni reddituali devono rispettare la “distanza” al fine di evitare possibili contagi. Ovviamente si fa riferimento ai contribuenti e agli operatori dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Nei CAF il personale è preparato a gestire con i contribuenti l’emergenza sanitaria avendo ricevuto l’informativa con particolare riferimento ai luoghi di lavoro per quanto attiene i dispositivi di protezione individuale, le modalità di accesso nella sede di lavoro, la gestione degli spazi , la distanza di sicurezza tra operatori e contribuenti e, non per ultima, la pulizia e sanificazione dei locali.

Anche la trasmissione dei modelli C.U. , è differita al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo”. al fine di consentire ai sostituti d’imposta (datori di Lavoro) consentendo così di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale (CAF) di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi. Si ricorda che il termine precedente era fissato al 31 marzo.

Ma la novità maggiore riguarda le modalità di presentazione del 730/2020. Come per gli anni passati prima ancora della compilazione del modello dichiarativo, occorre sottoscrivere la delega al commercialista o al CAF. Infatti anche la dichiarazione dei redditi 2020 si adegua alla situazione emergenziale. Le deleghe per l’accesso alla precompilata potranno essere conferite dal contribuente tramite copia per immagine. Basterà una scansione ma, nel caso di difficoltà, andrà bene anche una foto allegato ad un’email.

La semplificazione si applicherà anche alle domande INPS, compresa la richiesta dell’ISEE online. Trattasi di una modalità straordinaria e temporanea delle regole ordinarie: al cessare dello stato d’emergenza sarà necessario regolarizzare il tutto, con la consegna delle deleghe sottoscritte in originale e dei documenti afferenti gli oneri detraibili e deducibili. Quindi il decreto “cura Italia” apre all’uso a 360° degli strumenti tecnologici per l’avvio della stagione dichiarativa. Queste in sintesi quindi le novità introdotte dal Decreto Liquidità che prevede e dispone la distanza di sicurezza anche per la dichiarazione dei redditi. E’ utile ricordare che la scadenza per quest’anno è slittata al 30 settembre 2020. Lo slittamento concede più tempo ai contribuenti ma non penalizza necessariamente il calendario dei rimborsi, al momento e se non ci saranno cambiamenti, le somme a credito risultanti dalle dichiarazioni verranno rimborsate dal primo mese utile successivo alla presentazione della dichiarazione (con l’augurio che – cessata l’emergenza, le Aziende riprendano al più presto le loro attività). Tra le novità introdotte vi sono: l’estensione dell’utilizzo del modello 730 all’erede per i soggetti deceduti entro il 29.07.2019; il nuovo limite reddituale per i familiari a carico per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico è elevato da 2.840,00 a 4.000,00 euro; le spese detraibili per l’istruzione non universitaria è pari ad euro 800,00; è stata introdotta (nuovamente) la specifica detrazione per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa ed altre ancora. Il consiglio? Mettersi quanto prima in contatto con il CAF per stabilire le modalità di esecuzione degli adempimenti fiscali.

Il responsabile sede CAF di Matera

Angelo D.co Antonucci