Pastificio ex Barilla. Nuovo bando a ottobre.

Esperimento di vendita senza incanto.E con questa sono cinque . Si parte da un prezzo base di 5.250.000 euro, con offerta minima di 3.937.500, 00 euro e rilanci minimi di 100.000 euro per aggiudicare al miglior offerente le aree e i manufatti dell’ex molino e pastificio Barilla ( già Padula) del rione Piccianello. L’asta è fissata per il 18 ottobre 2023 presso il Tribunale di Matera. La notizia è stata pubblicata sui siti web dedicati alle vendite immobiliari . Le domande di partecipazione vanno presentate entro le 12.30 del 17 ottobre. Le Il giudice del procedimento è la dottssa Francesca Berloco, il professionista delegato è il dottor Vincenzo Marranzini. Ricordiamo che erano andate deserte le aste indette a giugno e ottobre 2021,a febbraio 2022 e a febbraio 2023. Sarà la volta buona ? Tutto sta al progetto che i privati vorrebbero realizzare su un’area che, a 17 anni dalla chiusura dello stabilimento, resta produttiva. Serve un progetto complessivo,anche in relazione a quanto indicato dal Piano regolatore generale che ha ridotto e non poco la possibilità intensiva di complessi residenziali e in una città alle prese con il caldo demografico. Funzioni miste? Spazio alla progettualità o a idee competitive. A meno che non venga fuori il ”pubblico” (ricordiamo l’annuncio- e tale restò- della Regione per una Zes culturale) per una acquisizione da destinare a servizi di pubblica utilità, come ha evidenziato e riproporrà anche per il 2024 la festa della Bruna alla ricerca di spazi per spettacoli viaggianti. O la città per la cinematografia, se Matera dovesse tirare fuori visioni da cultura di impresa. E qui casca l’asino… Finora annunci, progetti bandiera,anglicismi da hub creativi e selfies. Aspettiamo.