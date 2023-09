Pasta e canzoni sulla “storica” tavola di William Divella

Poteva starsene in panciolle uno come William Divella, che porta un cognome importante nel settore commerciale e produttivo e continua a coltivare il progetto di una pasta tutta lucana, di filiera corta, buona e basta? Risposta scontata di un imprenditore, che ha venduto la rete di supermercati, e che gongola per quella pasta Diva che ha un marchio centenario (101 per l’esattezza) che ha una storia da raccontare, valorizzare, fatto dei sacrifici e dello spirito di impresa di quanti ci hanno creduto e hanno lasciato un sogno e un percorso imprenditoriale nelle mani e nella testa di un giovanile over 70, che ha ancora tanto da fare e insegnare. E magari lo farà anche cantando, visto che con quella passione di famiglia, continua a divertirsi. Lo raggiungiamo in ufficio a Matera in uno studio che è un caleidoscopio di ricordi, tra foto, calendari, listini, appunti e oggetti che conserva gelosamente. Basta dargli un accordo…e William ci racconta la vita di una famiglia partita dalla Puglia e poi approdata, con lui, a Matera…già Terra d’Otranto.



‘’ Ho operato – esordisce William- per 50 anni nel settore commerciale, essendo figlio di Salvatore Divella un vecchio industriale pastaio-mugnaio, originario di Noicattaro ( Bari) . Mio nonno, Agostino, sposò una gravinese. Era un omone, classe 1880, alto 1,85 metri e con un paio di baffi ben curati. A Noicattaro aveva fondato un pastificio e un molino. Poi conobbe la moglie, che era di Gravina, Rosa Stimola, e lei quasi lo costrinse ….a raggiungerlo in quel centro della Murgia. Mio nonno aveva un fratello, Francesco,poco avvezzo al lavoro ma era un pezzo di giovane e gli stava bene la fama di latin lover. Nonno Agostino fu costretto, per amore, a trasferirsi nel 1920 a Gravina, e lì apri un piccolo molino.



Il trasferimento avvenne , comunque, dopo 6, 7 anni perchè a Noicattaro vennero al mondo sei figli , quasi uno a ogni raccolto, e in famiglia ci furono tre femmine e tre maschi. Mio padre Salvatore,nato nel 1904, era il secondo di quella squadra, e nella gestione del molino mostrò di essere intraprendente. Tant’è che a ridosso del 1935, in piena guerra, decise di attuare quello che aveva in mente da tempo. Il progetto era suo, sistemò le cose con i fratelli, che rimasero comunque a lavorare nello stabilimento ,del quale mio padre si assunse appieno la gestione. Nel 1940 costruimmo, in via Corato diventata poi via Di Vittorio, il corpo dello stabilimento nel quale c’erano il pastifico, che operava su quattro piani, affianco il mulino e l’abitazione. Dopo la guerra, nel 1948, a Gravina successe il finimondo con scioperi a oltranza proclamati su scala nazionale dopo l’attentato al segretario del Pci Palmiro Togliatti. A protestare arrrivarono in tanti dal nord barese e dalla Terra di Capitanata. A difendere la proprietà e la famiglia c’erano appena 25 carabinieri . Morirono due lavoratori , ma non erano nostri operai, perchè erano venuti a scioperare da Corato e Cerignola, e un carabiniere. Ai primi due dedicarono una piazza, al militare successivamente la caserma dell’Arma. La protesta rientrò,per fortuna, ma il Paese rischiò la guerra civile. La ritrovata serenità consentì all’economia di riprendere a marciare. E mio padre diede una accelerata al progetto , con un grosso investimento, grazie alle ”disponibilità” di mia madre, Stella Reale Colucci, che era benestante. Era di Fasano (Brindisi) e apparteneva a una famiglia nobile. Mia nonna Luisa era una damigella della regina Elena di Savoia. Mio nonno Francesco ,materno, fu colonnello medico durante il primo conflitto mondiale”



E a questo punto William ci racconta come suo padre Salvatore, piccolo imprenditore del settore molitorio, conobbe la nobildonna. Roba da spirito d’impresa amorosa…” Mio padre era un piccolo mugnaio. Lavorava e basta – ricorda William- e gli consigliarono, se avesse voluto sposarsi, che avrebbe dovuto darsi da fare…E così una domenica arrivò a Fasano con una moto e un casco di pelle, presi in affitto. Qui fu ”avvistato” da mia nonna, che con la numerosa famiglia di 13 figli (sei maschi e sette femmine)disposta a mo’ di squadriglia romana si stava recando in chiesa. Mio padre aveva appena parcheggiato e si era tolto il casco ,quando mia nonna bloccò la squadriglia dei figli e, rivolgendosi a mio nonno gl disse: ” Ciccio, Hai visto che bel giovane? ”. E mio padre lo era effettivamente, per statura, e con i capelli bagnati di brillantina Linetti. Aveva intuito di essere stato notato ed entrò in chiesa, sistemandosi in fondo, quando gli viene incontro mia nonna che gli chiese senza tanti preamboli che le sembrava di averlo incontrato da qualche parte. E lui ,presentandosi, si inventò un titolo nobilliare…quello di ‘barone’ Salvatore Divella. Fu la chiave di volta di quella storia, con la domanda se mio padre fosse stato invitato all’indomani a un ricevimento a Lecce dai conti De Castris. E lui senza schernirsi aveva risposto che forse il suo segretario aveva dimenticato di dirglielo, ma che comunque ci sarebbe stato. E così noleggiò auto, abito e si presentò a Palazzo e,inevitabilmente, divenne l’oggetto di interesse di tante nobildonne…La cosà preoccupò non poco mia nonna, che doveva maritare una delle figlie, e con un allungo imperioso sollecitò mio padre Salvatore a raggiungere le sue ragazze in età da marito..invitandolo a scegliere la più piccola. E così fu. Mio padre, che aveva in testa il grande progetto di ampliamento delle attività, aveva bisogno di fondi e in cinque anni vendette tutta la proprietà di mia nonna , e tra questa una grande villa alla Selva di Fasano per 5 milioni di lire. Una somma notevole per quei tempi e così potette comprare le linee della pasta lunga e quella della pasta corta. Nel 1952 nacqui io e nel 1955 ci fu la prima esportazione di pasta oltre Oceano” .



L’impresa era valsa la spesa e William precisa che a sbarcare a New York , nel 1955, non era stata la pasta secca, ma quella fresca prodotta dalle laboriose mani di donne gravinesi. ” Erano- racconta- le orecchiette che facevano le nonne di Gravina , che riempivano panieri da 10 chili, regolarmente pesati, e venivano ripagate con 10 chili di farina di semola che consentiva loro di produrre 20 chilogrammi di orecchiette. La pasta veniva essiccata su telai posti anche sui terrazzi dello stabilimento . Le orecchiette,poi, erano collocate nelle casse preparate dai falegnami, che erano nell’organico, insieme ad altre figure tecnico organizzative dell’azienda Divella, che nel 1958 contava su 600 operai. Avevamo molino, pastificio e un caseificio. Mio padre aveva una azienda agricola a Gravina dove allevava le mucche, perchè serviva il latte per il suo caseificio. Ricordo, in proposito, un listino della (allora) italiana Galbani dove erano indicati i ”gravinesini” , i provoloni della Divella che poi diventarono i ”palloni” di Gravina”. Ma resta la pasta il biglietto da visita più apprezzato dell’azienda, anche negli Stati Uniti dove un importatore sollecitava l’invio di quantitativi maggiori. ” Si chiamava Josep Leone -ricorda William. Spedivamo il container da Salerno e la nave impiegava un mese per raggiungere New York. Ricordo che ci chiamò, parlando un po’ in italiano e un po’ in americano e ci disse che la pasta era apprezzata, andava a ruba e che quel quantitativo era finito. I clienti la gustavano in tutte le salse e ci chiese subito l’invio di un altro container. Mio padre rispose che aveva a disposizione solo 120 vecchiette e che avevano una produzione definita. Quello insisteva dicendo a mio padre che era un uomo geniale…capace di ogni impresa.E gli fece notare che l’ultimo carico di orecchiette era agli spinaci. Ma si trattava della muffa che si formava nelle casse, perchè le orecchiette erano sfuse,non imballate come si usa oggi, e poi le navi non erano refrigerate. In un mese avveniva inevitabilmente la trasformazione, ma quelle orecchiette soddisfacevano il variegato palato dei consumatori americani. Un carico di Pasta Diva -finì in fondo al mare, nelle stive dell’Andrea Doria, inabissatasi il 26 luglio 1956 al largo di New York dopo lo speronamento con la nave Stockholm”



Pasta Diva fu un successo, che finì anche in una nota canzone commerciale incisa e cantata dalla regina della canzone italiana Nilla Pizzi , celebre per ” Grazie dei Fiori” e dal duo Fasano, le sorelle torinese Dina e Delfina, note per il brano ” La Casetta in Canadà” . William conserva copia di quel vinile che si può vedere e ascoltare sul canale youtube all’indirizzo https://youtu.be/_7N77XV0XR8?si=GZQwUkc5eO1IzncJ con un ritmo caraibico e dai ritornelli orecchiabili : ” O samba ueh, oh samba ueh, la samba di Divella ,è veramente bella, che pasta ueh, che pasta ueh, la pasta di Divella è un amor, Pasta Diva, tu mandi alla deriva…pasta Divella sei proprio un gran cannon….Pasta Diva a te va il nostro Evviva…Noi mangiamo soltanto pasta Diva, Diva oh Diva del mio cuor…” E poi con tre voci che spopolavano a Sanremo, in radio e in Tv il successo era assicurato. E anche qui William, che viene da una famiglia dove la musica ha contagiato un po’ tutti, tant’è che è periodicamente in concerto, ci svela la curiosità che lo prese sulla incisione di quel disco che per lui doveva essere costato tanto.” Ero piccolo e volevo capire, chiedendolo a mia madre -ricorda William- in che famiglia vivevo e se quel disco, che aveva come direttore di orchestra il maestro Cinico Angelini , doveva essere costato un po’. Mia madre si tolse gli occhiali e mi disse, che papà -spese di incisione a parte- aveva fatto valere le sue virtù di seduttore e aveva pagato, probabilmente, così la regina della canzone italiana. Che dire? Non ci resta che ascoltare quel disco a 78 giri, che conservo con simpatia e gratitudine perchè è storia viva della pasta Diva e della famiglia Divella”.



E William era il piccolo di sei figli(sono rimasti in vita una sorella e due fratelli ) che deve il suo nome, nel 1952, a quello del nipote di un importatore americano, seguendo quello del fratello Walter ( nato nel 1945) ma legato al nome un importatore tedesco di Monaco di Baviera. Nel segno di una ”W” che fa rima con Evviva Diva… Felicità, successi, durati per una lunga stagione del ‘900 finchè non cambiano i tempi e sopravviene una crisi, che travolge anche gli imprenditori più intraprendenti. Erano gli anni Ottanta e per Salvatore Divella, (la stessa cosa ma in contesti diversi accadde anche a Matera per i pastifici e molini Padula, Andrisani, Quinto e Mandredi) arrivarono tempi difficili, che indurranno alla riflessione e a passare la mano. ” Nel 1970 arrivarono i primi guai, dagli operai, una vertenza da 140 milioni di lire – ricorda William Divella. Allora si lavorava con turni di 12 ore e i nostri 600 lavoravano su due . Allora non c’erano gli schedari per timbrare il cartellino e mio padre, alle 5.45, si metteva davanti al cancello del Mulino e con lo sguardo li contava ,ad uno ad uno , chi entrava. Sapeva , così,chi mancava o non arrivava.La maggior parte erano gravinesi, altamurani. Ma c’erano due pastai che si distinguevano dagli altri. Partivano da Bari, prima delle 3.00, e arrivavano a Gravina con la littorina delle Ferrovie Calabro Lucane vestiti con giacca e cravatta. Mio padre chiedeva loro il perchè di quella scelta, visto che dovevano andare a lavorare. E loro rispondevano con un ” Sim d’ Bbari. Siamo di Bari. Ci potete togliere il mangiare…Ma dobbiamo essere eleganti”.

Incredibile. Piccole storie di attaccamento al lavoro. “Ma quella vertenza -commenta l’imprenditore- fu una sconfitta per mio padre, dopo 30 anni di successo. Eppure con Pietro Barilla , con il ministro dell’industria e del commercio Pietro Campilli, firmò alla Comunità europea il primo accordo del settore pastaio e molitorio.



Quando, comunque, passarono i guai mio padre capì che qualcosa era cambiato. Cominciò a non stare bene, poi si riprese. Ma la cosa che non gli era andata giù fu come venne impiegata quella somma della vertenza, che solo in piccola parte da quanto si seppe finì agli operai. La gran parte , 100 milioni, se la divisero il sindacato e due avvocati. All’epoca ci fu uno scandalo e un controllo del tribunale di Bari, perchè la Camera del lavoro comprò a Gravina l’intero palazzo del principe Orsini, che divenne la sede del sindacato. Accanto alla Vertenza la nostra azienda subì gli effetti del costo del danaro, che negli anni Settanta raggiunsero punte di forte criticità. Si pensi che per prendere i soldi in banca si pagavano interessi del 25-27 %, pari a un quarto del capitale. Mio padre, quando morì, il 9 gennaio 1977, lasciò una lettera dando le proprietà e i debiti ai figli maschi, con beneficio di inventario, dicendoci – in sintesi- che ‘se volete continuate ma,sappiate che dovete accollarvi l’intera situazione’.

Fu un un momento difficile dell’industria molitoria , come accadde anche a Matera per altri marchi e famiglie imprenditoriali . “Peccato.-ricorda William Divella. Eravamo l’unica azienda che vendeva la pasta nella Città dei Sassi. Mio padre ci sapeva fare. Era amico dei Padula, degli Andrisani, di Quinto e Manfredi”. E qui viene fuori di un ricordo raccontatogli da don Giacinto Padula una quindicina di anni fa. ” Mi chiese – ricorda l’imprenditore- se fossi William, figlio di Salvatore. Risposi in maniera affermativa e mi raccontò di mio padre che non aveva paura di niente e di quando a Foggia, negli anni Sessanta, si tenevano riunioni bimestrali tra pastai e mugnai del Mezzogiorno. Lì c’era il commendator Sacco, il più grande industriale del settore, che convocava e presiedeva questi incontri che sembravano incontri riservati di logge massoniche. Lui sedeva in poltrona davanti a una scrivania, su una specie di piedistallo, mentre gli altri imprenditori erano più in basso. Noi avevamo auto e autista e don Giacinto, che non guidava, chiese a papà se potesse andare con lui a Foggia.



Cosa che fu possibile e nella capitale della Daunia Padula chiese di essere presentato a Sacco. Lo fece con timore reverenziale e stava quasi per inchinarsi. Mio padre lo fermò in tempo e gli disse :” Che state facendo don Giacinto?” e lui ”…Sto avendo questa grande opportunità di conoscere una persona importante ”…e mio padre, anche lui commendatore, gli disse sorridendo : ” Ma quale opportunità, voi state conoscendo il più grande delinquente d’Italia…” Nel senso della scaltrezza e di saper portare avanti le trattative, perchè i foggiani decidevano di cambiare le regole anche il giorno dopo, in un mondo dove acquisti, prezzi, forniture, rapporti tra aziende avevano un loro peso sui mercati. Dal 1978 abbiamo tenuto,ancora per due tre anni, in piedi il pastificio poi l’amara decisione’’. A rasserenare quel clima la passione per le sette note. Bastava un disco, una canzone, un motivetto, per rimboccarsi le maniche.



“Mio padre – ricorda William. era un patito di musica e mio fratello Walter nel 1965 vinse il festival di Castrocaro che consentiva, di diritto, di partecipare al festival di Sanremo. Walter chiamò mio padre, gli disse che aveva vinto, e anche che per andare al festival dei fiori occorreva pagare 10 milioni di lire da dare al direttore orchestra. Mio padre Salvatore fu fermo e chiaro, dicendogli che il successo doveva conseguirlo solo con la sua ottima voce e senza pagare ‘quelle porcate’’, che gli avevano proposto e gli chiese di tornare a casa. Cosa che fece . E a Gravina fondo un affermato complesso, i South Friends,gli amici del Sud. Io canto, con i Piccioni di Piccianello, mi piace farlo, ma mio fratello era superlativo’’ . Dalle canzone alle cantate sull’aia…verso quegli imprenditori allettati dal guadagno, ma che rischiavano di tradire saperi e lealtà con la terra. E qui viene fuori un’altra storia da raccontare.

“Era il 1964 – ricorda Divella- e il più grosso imprenditore agricolo di Gravina don Michele Pepe, che aveva oltre 1500 ettari coltivati a grano, un giorno chiese consiglio a mio padre su una scelta, che stava valutando, per coltivare grano tenero allo scopo di alimentare la redditività. Mio padre rispose lapidario : Don Michele, mi state dando un colpo al cuore’’. Sapeva cosa fare per essere concreto e credibile. Chiese a una collaboratrice di portargli due pulcini, collocandoli in due scatole di cartone per le scarpe. In una c’era del grano duro e nell’altro il tenero. A don Michele disse che si sarebbero visti dopo qualche giorno. Cosa che avvenne, mostrando le due scatole di scarpe nelle quali erano i pulcini che si erano alimentati, separatamente, con grano duro e grano tenero.Il risultato sorprese e non poco don Michele. Il pulcino che aveva mangiato grano tenero era morto stecchito. L’altro che si era alimentato con grano duro era vivo e vegeto ed era cresciuto. A don Michele, scuotendo, la testa rispose con un ‘’ …ma perché ci volete avvelenare? Al Sud abbiamo sole, aria buona. Seminiamo la farina buona, che è il grano duro’’. E qui viene facile parlare di quello che sta portando avanti, con un progetto che ha un programma semplice e dal futuro con ottime prospettive.



“Oggi come oggi -afferma l’imprenditore- per la pasta che sto facendo produrre a Genzano di Lucania e a Oppido Lucano, in provincia di Potenza, in un pastificio gestito da giovani, si utilizza farina di grano varietà Marc’Aurelio. E’ un grano antico come il senatore Cappelli, ma che è diventato una chimera. Per comprare i semi occorre rivolgersi a una società di Bologna, convenzionata con il Ministero. Questo ha un costo, naturalmente e,poi, il 50 per cento della produzione va dato a loro e allora gli agricoltori su questo sono in rivolta. Io spingo per una pasta lucana, con grano lucano, a chilometro zero , confezionata con carta eco compatibile. Sono tornato alle origini. A Stigliano, nel 1974, comprammo l’azienda agricola Trifoglione degli eredi dell’avvocato Formica.E ancora una volta mio padre stupì tutti con un raccolto record, perché la semina era stata generosa con tre, quattro quintali a ettaro, rispetto a 1 -1,5 che era la norma in quel comprensorio. Ci chiesero quanto avevamo raccolto,in media 30-35 quintali, il doppio rispetto agli altri e la varietà di grano impiegata che era il Creso . Facemmo scuola. A Stigliano conducemmo l’azienda per 7-8 anni e avevamo anche un allevamento di ovino. Mi cimentai anch’io e ricordo che partivamo da Gravina alle 3 del mattino per raggiungere Stigliano per lavorare in azienda fino a sera. Molte volte passavo da Altamura e prendevo due trattoristi in gamba, che lavoravano senza posa. Vendemmo la masseria durante il periodo di crisi industriale, per far fronte al debito e pagammo tutti. Papà aveva un cruccio, legato ai ‘se’ di una attività che se fosse nata al confine con Altamura, anzicchè a Gravina forse avrebbe avuto un’altra prospettiva di successo e con un nome in evoluzione Salvediva, Divella, poi la catena di supermercati Pandiva, Pasta Diva e poi sette anni fa ho aperto un albergo, nei Sassi, che ho chiamato Casa Diva che ha una stanza dedicata alla mia famiglia. Piaceva alla mia adorata Francesca, ricorda commosso, ma mi ha lasciato un nipotino che è la gioia del mio cuore. Ho venduto la catena di supermercati e ora coltivo il progetto della pasta. Non potevo stare senza fare niente.A Matera sono legato ormai da 42 anni. Ho la stima e l’ amicizia di tanti e conservo un ottimo rapporto con il personale, che ha portato avanti con me la rete di vendita.Quanti ricordi e uno mi ha capire quanto avevo fatto. Ricordo ,in particolare, un direttore commerciale , che dopo aver visto i negozi, mi disse :‘ Signor Divella, le devo fare un complimento -e queste sono le soddisfazioni della vita. Lei ha chiamato i supermercati con il suo cognome. Io avrei scelto Essecorta , in una città piccola come Matera, laddove ci sono altre catene nazionali di supermercati. Ha un marchio suo e lei ha centrato quello che la gente chiede :il localismo , con quelle piccole aziende del territorio che producono i sottoli, formaggi, salumi, peperoni cruschi lucani. Ho lavorato con e per il territorio.Una bella soddisfazione. Il nostro marchio risale al 1922 e ha 101 anni’’ Ben portati vista la nuova stagione della pasta Diva. William è un vulcano di idee, sa come muoversi e dove vorrebbe arrivare. Ma un passo alla volta, portando in tavola i sapori del territorio e della filiera corta…Un altro passo vorrebbe farlo per contribuire a un museo dell’industria pastaia e del molitoria, con le famiglie che sono state protagoniste di una stagione dell’economia locale.



Una esperienza – ricordiamo-intravista per un mese, dal 1 al 31 ottobre 2009, dalla Camera di commercio di Matera,guidata dal presidente Angelo Tortorelli, con la mostra ‘’La Pasta di Matera: una tradizione da salvare. Industria e tradizione:oltre 100 anni di storia’’, curata dall’azienda speciale Cesp. Un tuffo nella tradizione molitoria del territorio, con il coinvolgimento delle famiglie imprenditoriali, dei ragazzi delle scuole e di una serie di attività collaterali che fecero emergere la volontà di tornare alla produzione della pasta di Matera. Ci provò anche William Divella che,insieme, ad altri tentò di rilevare gli impianti dell’ex stabilimento Barilla e prima ancora Padula. Sappiamo come è andata a finire. Niente pasta e nemmeno un museo della memoria di una tradizione, che non va dimenticata. William è sempre a disposizione e nella pasta tutta lucana ci crede…

