Paip Matera investe nella “Z” di Zfu e Zes

Un infopoint di assistenza e consulenza tecniche per le aziende ,che operano nell’area per insediamenti artigianali e produttivi ( Paip) di Matera ,sarà realizzato dall’Associazione zona franca urbana, in relazione all’inserimento della stessa nell’area vasta di zona economica speciale. Lo hanno reso noto nel corso di un incontro, con amministratori e imprenditori, Gaetano Liantonio presidente dell’Associazione e il coordinatore scientifico del sodalizio Giampiero Demeo, nel corso di una conferenza stampa per illustrare i programmi per il 2024. L’Infopoint, Sportello Unico digitale ( S.U.D) che sarà dotato anche di un sito web, supporterà anche il costituendo Comitato per l’energia rinnovabile ( Cer) per l’utilizzo delle potenzialità delle tecnologie legate all’idrogeno. Liantonio e Demeo hanno anche annunciato che si attiveranno anche per le attività di formazione e di innovazione tecnologica, sollecitando la Regione Basilicata alla riattivazione di un Centro servizi in disuso da alcuni anni, ubicato nel Paip. Naturalmente si attende il ritorno del ministro delle zone economiche e speciali Raffaele Fitto, che è stato in zona franca nel 2019. Quando? Appena possibile…