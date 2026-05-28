Pace, Europa e Mediterraneo a Matera il 30 maggio con il Nobel Manuel Durao Barroso

Molti, Manuel Barroso, lo ricorderanno alla guida della commissione europea, per 10 anni dal 2004 e fino al 2014, quando l’Unione aveva autorevolezza e lo stato di diritto internazionale avevano valore e rispetto. E quelle qualità e condizioni gli valsero nel 2012 l’attribuzione del premio per quanto fatto nella riconciliazione storica nella promozione di valori e per la stabilità dell’Unione.Un esempio e una esperienza dimenticata dopo i silenzi (le proteste verbali servono a poco) dell’Unione sul genocidi di Israele a Gaza, Cisgiordania, Libano e sui tanti dubbi nel rapporto con gli Stati Uniti dai dazi subiti alla imposizione di forniture di gas liquido che ci costano il triplo di quanto pagavamo quello russo fino ai conflitti tra Ucraina e Russia e in Iran, con ulteriori conseguenze sull’economia. La presenza di Manuel Barroso a Matera, che è città della Pace e dei Diritti Umani, è l’occasione per gettare ponti di dialogo e pace nell’area mediterranea, segnata da problematiche ricorrenti ma anche da potenzialità di collaborazione. Serve una nuova Europa, dotata di autonomia decisionale (che continuiamo a non vedere) ma a patto che avvii la strada delle riforme. Se ne parlerà in Casa Cava nel corso di un incontro con la Fondazione Eces, che opera a Bernalda per la cooperazione euromediterranea.



IL COMUNICATO STAMPA

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L’EX PRESIDENTE COMMISSIONE UE E PREMIO NOBEL PER LA PACE, JOSE’ MANUEL

DURAO BARROSO, PER LA PRIMA VOLTA IN VISITA A MATERA IL 30 MAGGIO/ NEL

POMERIGGIO TALK A CASA CAVA

L’ex Presidente della Commissione Europea e primo rappresentante delle istituzioni comunitarie a ricevere il Premio Nobel per la Pace sarà per la prima volta in Basilicata, a Matera, il prossimo 30 maggio. La notizia è stata diffusa ufficialmente a conclusione dei cinque giorni di seminari su “Leadership elettorale,,

AI Governance e cyber-resilienza” promossi a Roma dalla Fondazione Eces e dal Ministero degli Affari Esteri con la presenza di 45 rappresentanti di commissioni elettorali nei Paesi dell’Unione Africana.

“La visita di Barroso a Matera- dice Gianluca Barnabà, Presidente dell’Associazione Metachannel che organizza l’evento nella città dei Sassi- nasce dall’accordo siglato a Bruxelles nell’ottobre 2025 tra la Fondazione ECES e l’impresa Areawi, che ha sede a Bernalda(MT), proprio alla presenza Josè Manuel Durao Barroso, per sviluppare progetti di cooperazione per diffondere la cultura digitale nell’area euro

mediterranea. Da quel protocollo di intesa è scaturita una collaborazione che ha portato la Fondazione Eces, una delle più importanti Org a livello mondiale che opera da quindici anni in più di 50 Paesi nel mondo soprattutto nell’ambito dell’assistenza elettorale- a promuovere e far parte di una filiera di organizzazioni

d’impresa e del no profit a livello locale in provincia di Matera. D’altra parte, la stessa Eces sta poi coinvolgendo Areawi e Metachannel in proprie iniziative di formazione e comunicazione in Italia e all’estero, come l’evento dello scorso anno presso la Fondazione TheMerode a Bruxelles ed il recente ciclo di seminari

romani che hanno visto l’evento conclusivo presso l’Università Luiss di Roma”.



“Dalla positiva esperienza romana- dice Fabio Bargiacchi, Direttore Esecutivo della Fondazione Eces di Bruxelles, nasce l’iniziativa di Eces, Areawi ed Associazione Metachannel di promuovere la presenza di Barroso, nella città dei Sassi, nel quadro della designazione di Matera a Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”. Nel pomeriggio di sabato 30 maggio, alle ore 17, presso Casa Cava,l’ex Presidente della

Commissione Europea terrà un talk con il Direttore Esecutivo della Fondazione Eces, Fabio Bargiacchi, su cooperazione euro-mediterranea, cultura digitale e dialogo tra Europa e Africa, con un focus sulle strategie prospettive di collaborazione tra Europa ed Africa nel contesto territoriale euro-mediterraneo.

L’introduzione all’evento sarà curata del giornalista Roberto Rizzo (Associazione Metachannel e Direttore responsabile MetaPA.it). L’evento si chiuderà poi con una conferenza stampa a cui parteciperanno i giornalisti delle maggiori testate giornalistiche lucane e pugliesi.

Matera, 28 maggio 2026

L’Ufficio Stampa