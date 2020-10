Quando si lavora con serietà, senso di responsabilità e tanto amore per la propria terra è conseguenziale che si sia riconfermato alla guidata di una società o di iniziative che guardano alla tutela del territorio. E la riconferma di Vito Pace, alla presidenza del Consorzio caciocavallo Silano Dop, è segnato dal marchio della fiducia e di voler proseguire in questa direzione. Del resto sotto la sua direzione la produzione è aumentata, insieme alla presenza sui mercati, nonostante le difficoltà procurate dall’epidemia da virus a corona. A Pace e ai consorziati gli auguri di buon lavoro e di tanto successo per un prodotto che riscuote consensi sulle tavole dei buongustai e con una filiera di qualità affidabile e genuina…dalla stalla ai punti vendita.

Vito Pace riconfermato Presidente del Consorzio Caciocavallo Silano Dop

Tra gli obiettivi del prossimo triennio: nuovi mercati e maggiori produzioni

Vito Pace riconfermato Presidente del Consorzio Tutela Caciocavallo Silano Dop. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ha eletto ancora una volta con voto unanime e per alzata di mano, Vito Pace, già in carica dal 2010, per un nuovo mandato della durata di 3 anni. Il rinnovo delle cariche è avvenuto venerdì 2 Ottobre 2020 presso la sede di Camigliatello Silano (CS). Vice Presidente è stato eletto D’Ambruoso Giovanni Nicola.

“Sono davvero felice e onorato della rinnovata fiducia accordatami dai colleghi e orgoglioso di continuare a ricoprire un ruolo così importante– ha dichiarato il Presidente Vito Pace. Siamo in un periodo storico particolare. L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ci mette ogni giorno in uno stato di grande incertezza per il futuro e dunque so che l’impegno nei prossimi mesi sarà più grande di sempre, ma continuerò a lavorare affinchè la nostra Dop possa essere sempre più conosciuta tra le eccellenze italiane. Durante il mio incarico continuerò a lavorare su una unità di intenti di tutti i soci e su un sempre miglior posizionamento del prodotto sui mercati internazionali. La produzione del Caciocavallo Silano Dopnel corso del 2019 ha fatto segnare un lieve aumento pari al +0,07%, rispetto all’anno 2018. Dunque dobbiamo insistere su nuovi mercati e maggiori produzioni.

