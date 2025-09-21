Ops, altra giravolta meloniana: ora le agenzie di reting non sono più “pagliacci”

Grande festa, legittimamente, per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutta la fanfara addetta a celebrarne tutti i giorni le fantastiche imprese, alla notizia che l’Agenzia di reting Fitch promuove l’Italia da BBB a BBB+ con outlook stabile. Ma -per i più- qual’è l’importanza del rating – ovvero il voto delle agenzie specializzate quali Standard & Poor’s, Moody’s, la stessa Fitch Ratings e DBRS Morningstar ? Cosa comporta passare da BBB a BBB+ con prospettiva (outlook) stabile? In sostanza un giudizio sull’affidabilità di un Paese nel restituire i soldi che prende in prestito e, grazie a questa fiducia trasmessa agli investitori, il prestito può essere richiesto con interessi più bassi. Bene. Ma come sono belle le agenzie di reting, quanto sono brave, quanto sono affidabili…ora che servono a far gonfiare il petto a loro. E si, perchè anche in questo caso siamo di fronte ad una delle tante giravolta tra la Giorgia che fu, di lotta, e quella che è ora, di governo. Fino a pochi anni fa queste agenzie venivano accusate di tramare contro l’Italia e di agire secondo interessi privati. Una raccolta puntuale delle tante esternazioni fatte in tale senso nel tempo, la trovate in un articolo dell’aprile scorso pubblicato da Pagella Politica a fronte dei primi segni di conversione esternati in occasione della pronuncia dell’agenzia di rating Standard & Poor’s che già allora alzò il rating dell’Italia da BBB a BBB+.

Per esempio, andando a ritroso, si ricorda che nel novembre 2023, durante un question time al Senato, Meloni pur esaltando i buoni risultati del rating italiano, ebbe a precisare che però che secondo lei le agenzie «di solito non sono “buone”, per così dire» nei confronti dell’Italia. Ad ottobre 2018, Meloni si scagliò contro Standard & Poor’s che aveva assegnato all’Italia un outlook negativo e scrisse che quel pronostico era «attendibile come una previsione di una cartomante» e definì le agenzie «inutili». Nel 2017, quando Fitch abbassò il rating dell’Italia da BBB+ a BBB, sostenendo che era aumentato il rischio di «un governo debole o instabile», la Presidente commentò su Twitter: «Le agenzie di rating declassano l’Italia a BBB. Eppure gli ultimi quattro governi li hanno scelti loro», alludendo al fatto che la nomina dei governi Gentiloni, Renzi, Letta e Monti avessero avuto il placet delle agenzie di rating. A luglio 2012, Meloni chiese al governo Monti di impegnarsi a favore della creazione di un’agenzia di rating europea, definendo le agenzie di rating, per l’appunto, dei «pagliacci».

A gennaio 2012, durante il governo Monti, all’epoca deputata del Popolo della Libertà – Meloni firmò un’interrogazione parlamentare per chiedere al governo quali iniziative intendesse «assumere per contrastare con fermezza» l’«azione di delegittimazione del nostro Paese» da parte delle agenzie di rating. E si chiedeva che fosse «reso noto chi sono i veri proprietari o azionisti delle società di rating in grado di mettere a repentaglio la sicurezza economica di milioni di cittadini, standosene anonimamente “asserragliati” nei loro grattacieli senza responsabilità alcuna». Ma ora deve essere tutto chiaro, evidentemente!