Gli oltre 50 Enti di Formazione lucani con la nota che segue hanno fatto presente al Presidente della Giunta Regionale Vito Bardi la mancata considerazione per la ripartenza di questo settore che ancora non conosce quando potrà continuare le proprie attività, sospese per l’emergenze sanitaria in corso. Fanno rilevare -in proposito- come in Regioni del Nord ben più colpite della nostra, la programmazione e la ripresa di tali attività sono state avviate, garantendo migliaia di posti di lavoro.

Ma ecco, a seguire, la nota integrale inviata al Presidente e all’Assessore al ramo:

“Gentilissimo Presidente BARDI, Gentilissimo Assessore,

Il sistema della Formazione professionale e dei servizi al lavoro, di cui le scriventi imprese sono espressione, è uno dei comparti che sta soffrendo maggiormente la crisi derivata dall’emergenza connessa al Covid 19, a causa del pressoché totale blocco delle attività.

La definizione ed emanazione in ambito Regionale di strumenti di finanziamento volti a sostenere le imprese ed i professionisti durante la fase di emergenza e l’imminente avvio della Fase 2, spinge gli scriventi, finora non coinvolti in nessun tavolo/gruppo di lavoro, a chiedere all’Amministrazione Regionale di porre l’attenzione anche sul comparto della Formazione professionale e dei servizi al lavoro che genera in Basilicata un notevole impatto economico e lavorativo (oltre 100 sono gli Organismi accreditati e circa 600 i lavoratori stabili del comparto senza considerare le figure di supporto come docenti, tutor, orientatori, consulenti) attivando con estrema urgenza e tempestività misure specificamente rivolte al settore.

Si vorrebbe evitare il rischio che, per fronteggiare una situazione emergenziale, si possa portare avanti la riprogrammazione dei Fondi Strutturali 2014-2020, in particolare del Fondo Sociale Europeo, ed una nuova programmazione 2021-2027 senza tener conto anche delle esigenze e delle richieste del comparto, che sarebbe notevolmente penalizzato da una scelta fatta in tal senso.

Senza dubbio l’assenza di una riprogrammazione economica dei fondi Comunitari da dedicare al sistema formazione e lavoro per le successive fasi (FASE2- FASE 3- FASE4), imporrebbe a tanti imprenditori che hanno scelto di investire in Basilicata per operare in regime di accreditamento, sia in termini strutturali che di risorse umane, di dover fare scelte diverse, con conseguente rischio di ulteriore arretramento di un sistema che invece dovrebbe essere traino per il rilancio dell’economia lucana e sostegno imprescindibile per lo sviluppo delle imprese soprattutto nella difficilissima fase post emergenza.

È per questo motivo che gli scriventi Organismi vorrebbero porre all’attenzione del Governo Regionale, con un incontro dedicato – anche in modalità video conferenza – aperto a tutti i soggetti del sistema formazione e lavoro ed ai rappresentati Regionali in epigrafe, alcuni suggerimenti funzionali ad individuare strumenti, misure ed azioni di supporto al settore per superare la fase di emergenza ed affrontare con maggiore serenità le successive fasi di ripresa, in aggiunta alle disposizioni previste dal Governo Nazionale.

Distinti saluti”

3M SERVICE & CONSULTING S.R.L. 2. ARCHE’ – ENTE PER LA FORMAZIONE ED IL MANAGEMENT 3. AREA FORMAZIONE SRLS 4. BBS GROUP s.r.l. 5. BIOAGRITEST S.R.L. 6. DEAINFORMAZIONE SRL 7. ELDAIFP SRL – Impresa Sociale 8. ESCLA (Ente “Scuole lavoro Basilicata”) 9. EUDAIMONIA SRLS 10. FO.RI.S DI SMALDONE CANIO & C. S.A.S. 11. FORMAMENTIS SOCIETA’ COOPERATIVA 12. STUDIO SANTOCHIRICO 13. HUBFORM SRLS 14. IDENTITY FORMATION 15. INFAP BASILICATA 16. INNFORM 17. INNOVATION FAP 18. INNOVATION FORM 19. IREFORR 20. IRSAQ 21. ITS srl 22. LOCAL SYSTEM ENGINEERING 23. NEW FORM 24. ON LINE SERVICE 25. PAMO PROJECT 26. PANTA REI – Ricerca e Consulenza SRL 27. PHILOIKOS SRL 28. PORTA COELI 29. PRAGMA GROUP S.R.L. 30. PROGEA CONSORZIO NAZIONALE FORMAZIONE 31. PROGETTO SICUREZZA SRL 32. QUALITY FOR 33. SCUOLA NAZIONALE CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E CULTURALE S.R.L. 34. SINTESI S.r.l. 35. SIT SISTEM ITALIA TERRITORY – S.R.L. 36. SPIX FORMAZIONE 37. STUDIODOMINO S.R.L. 38. STUDIO RISORSE s.r.l. 39. VMA SOLUTIONS S.R.L. 40. VOCATIONAL TRAINING S.R.L.

A.L. Comunicazione

Melfi, 25.5.2020