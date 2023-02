Olio, petrolio, benzina e minerale…per Matera oro nero per davvero

Ci sta tutto lo slogan degli anni Sessanta, che sosteneva sugli spalti dello stadio ‘’XXI Settembre’’ , l’exploit in quarta serie ( la D come si diceva allora) della Materacalcio allenata da Ruggero Salar e guidata dal presidente Franco Salerno . Olio, petrolio, benzina e minerale a barili per contenere la fame di energia a buon mercato, ma che deve fare i conti con le scelte europee di contrasto alle produzioni fossili e con un mercato che, aldilà delle spinte su fonti ed energie fossili, che sotto sotto…continua ad estrarre petrolio: dal Texas al Venezuela, dalla Val d’Agri alla Russia, ai Paesi Arabi. La chiusura dei pozzi non è dietro l’angolo e occorre fare, concessioni a parte, con una marea di vincoli e parametri che non concedono deroghe. Di altro avviso, e in passato ha ripreso l’argomento, è l’immobiliarista Franco Lasala che allarga le braccia , scuote la testa e batte i pugni sul tavolo su una ricchezza a portata di piedi…che potrebbe portare a Matera la dotazione di un fondo sovrano, proprio come gli sceicchi arabi che comprano nel mondo di tutto da un grande albergo a una squadra di calcio. E noi? Alle prese con debiti fuori bilancio e una domanda di servizi crescente. Ma con poche risorse a disposizione. Olio, petrolio….



Dopo 5 anni di “stasi” siamo ritornati al caro energia da oltre 1 anno. Noi italiani siamo “particolari” pretendiamo sempre la “botte piena e la moglie ubriaca”..

Scelte scellerate degli anni scorsi…centrali nucleari bocciate dai referendari…ecc.

Siamo “mazzolati” dagli aumenti a dir poco esagerati. Si pagano le conseguente..dalle famiglie alle piccole e medie imprese (che sono il motore trainante dell’economia dal 1960) alla grande industria. Sono pienamente d’accordo alle energie alternative..mah noi abbiamo l’oro nero sotto i piedi perchè far finta di niente??

La Norvegia ha bandito le auto a benzina/diesel dal 2025. Mah è il più grosso produttore europeo di combustibili. Come la mettiamo? Semplice: “ vendono l’oro nero a paesi terzi”.

Un esempio: la cittadina norvegese “Stavanger”, già capitale europea della cultura 2008, convive con i pozzi petroliferi offshore ad un tiro di schioppo dalla terraferma. Provo ad immaginare la levata di scudi se si dovessero perforare terreni antistanti “la Murgia” nei pressi del Cementificio. Succederebbe la guerra. “Poveri fessi”. Farebbero schifo incassare 100/200 milioni di euro di royalty? Eh, con i proventi “costituire un fondo sovrano”?

Sono passati esattamente 52 anni dalla scoperta del giacimento di petrolio alle porte di Matera (SS. 7 nei pressi del Cementificio). Mi sono adoperato 5 anni fa scrivendo all’Eni, al Mise (Calenda dove seii) ecc. allegando articoli dei quotidiani dell’epoca. Non ho ricevuto alcuna risposta. Quaqqueri politici. Mah, non mollo. -Torno all’attacco!

Petrolio alle porte di Matera? Estraiamolo per avere ricchezza ma con tutte i requisiti di sicurezza, come è stato fatto per altre capitali della cultura Stavanger (Norvegia), che lo è stato nel 2008, o vi hanno concorso come Ravenna .

La richiesta viene da Franco Lasala, agente immobiliare, ‘’amante e rispettoso della natura’’ -tiene a precisare- ma che guarda con fiducia alle opportunità di investimento che possono venire dal settore energetico.

‘’Ci sono modelli ed esempi di convivenza – dice Lasala- tra ambiente ed estrazioni petrolifere che rispettano paesaggi, territori e salute dalle persone,armonizzando esigenze e situazioni. Da noi non si può per problemi di impostazione, monitoraggio, vincoli, resistenze preconcette e legate, talvolta a disinformazione, che non fanno fare passi avanti anzi…procurano polemiche a dismisura. Credo che pubblico e privato, associazionismo e ricerca, tutele e opportunità possano trovare un momento di incontro anche perché non possiamo continuare a lamentarci se la nostra regione continua a perdere abitanti, ad avere una maglia infrastrutturale e di servizi carente e a vedere, purtroppo, partire tanti giovani che potrebbero lavorare e investire qui. Per farlo occorrono risorse e lungimiranza tenendo dentro al modello di sviluppo della Basilicata le politiche energetiche, della promozione di risorse ambientali, culturali, agricole, il fabbisogno crescente di servizi e la tutela della salute. Gli altri come stanno facendo? Progrediscono, hanno ritorni dalle perforazioni petrolifere che-ripeto- vanno fatte nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza e con i dovuti controlli. Perché rinunciare agli introiti delle royalties e alle opportunità di lavoro per l’economia locale ?’’