Occhi aperti: Truffe on line anche con il ” Black friday”

A ricordarcelo, come accade per i saldi o per altre iniziative di ribassi per gli acquisti, è la Federconsumatori di Matera che ha diffuso una nota per evitare che durante il ”venerdì nero” del mese di novembre non si verifichino sorprese. E allora l’invito resta quello di verificare l’affidabilità dei siti , trasparenza del venditore, modalità di pagamento, verificare le recensioni e aggiornare e attivare sistemi di protezione. E prima di comprare – aggiunge il segretario provinciale Peppino Giannella- valutate bene tutti gli aspetti di un acquisto a prezzi estremamente bassi. Parole sante. Le fregature sono sempre dietro l’angolo…



BLACK FRIDAY: ATTENZIONE ALLE TRUFFE ONLINE! ⚠️

Il mese di novembre è ufficialmente la stagione degli acquisti, ma anche il periodo di massima allerta per le truffe online. Federconsumatori della Provincia di Matera richiama tutti i cittadini alla massima prudenza: l’aumento dei tentativi di truffa, amplificato dall’uso dell’Intelligenza Artificiale, richiede controlli scrupolosi.

L’Intelligenza Artificiale consente ai malintenzionati di creare con facilità siti web, email e messaggi (Phishing) che imitano perfettamente quelli di banche o grandi marchi. Queste sono esche sofisticate, progettate unicamente per carpire i vostri dati personali e codici bancari.

Il monito di Federconsumatori è chiaro: le offerte straordinarie e gli sconti eccessivamente vantaggiosi su prodotti di richiamo (spesso superiori al 60%) devono essere il primo segnale di allarme.



LA GUIDA ESSENZIALE PER ACQUISTI SICURI 🛍️

Prima di finalizzare un pagamento, l’Associazione invita i consumatori a eseguire questi 5 controlli fondamentali:

1. Verifica dell’Affidabilità del Sito:

* Controllate sempre la correttezza dell’indirizzo (URL).

* Accertatevi della presenza del lucchetto di sicurezza (protocollo Https).

2. Trasparenza del Venditore:

* Il sito deve riportare chiaramente Partita IVA, sede legale, recapiti telefonici e di contatto. La loro assenza è un forte indicatore di irregolarità.

3. Metodi di Pagamento Protetti:

* Utilizzate esclusivamente Carte di Credito o servizi come PayPal che offrono meccanismi di tutela e rimborso.

* Evitate categoricamente bonifici bancari o ricariche su carte prepagate intestate a persone fisiche.

4. Recensioni Esterne e Oggettive:

* Non fidatevi delle sole recensioni pubblicate sul sito del venditore. Consultate forum, motori di ricerca e piattaforme terze.

5. Aggiornamento e Protezione:

* Mantenete sempre aggiornati l’antivirus e il sistema operativo dei vostri dispositivi (PC e smartphone) per prevenire intrusioni.

La prevenzione è la forma di tutela più efficace. Acquistate online con serenità e consapevolezza, perché noi siamo qui per un motivo preciso: Difendiamo valori, tuteliamo diritti. 🫂🗞️

