Nuovo contratto, all’Ebat, per comparto agricolo

L’annuncio di questi tempi è davvero tra i pochi che annuncia un rinnovo contrattuale. Ed è quello per il comparto agricolo e florovivaistico. E’ stato siglato presso l’ Ente bilaterale agricolo territoriale (Ebat) della provincia di Matera, come riporta il comunicato, è sarà operativo fino al 31 dicembre 2027. Interessa 20.000 addetti e prevede un aumento di 4 euro a giornata, che incideranno sulla indennità di disoccupazione agricola e di trasporto.

COMUNICATO STAMPA

Notizie positive per i lavoratori e le lavoratrici del comparto agricolo e florovivaistico, all’ incirca 20.000, che operano nella provincia di Matera: mercoledì scorso, infatti nel corso di una riunione tenutasi presso l’ Ente bilaterale agricolo territoriale (Ebat) della provincia di Matera alla presenza dei rappresentanti sindacali di Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e quelli datoriali di Cia, Confagricoltura e Coldiretti, è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.

Il nuovo contratto, che avrà vigore fino al 31 dicembre 2027, prevede un aumento salariale del 6% a decorrere dal 1° dicembre 2024 (si tratta di circa 4 euro a giornata, che andranno ad incidere positivamente anche sull’ indennità di disoccupazione agricola) ed un aumento dell’ indennità di trasporto del 10%. L’intesa, di fatto, conferma ancora una volta le buone relazioni sindacali e dà sempre più rilevanza e centralità alla bilateralità come momento di sintesi finalizzato a rendere sempre più il lavoro agricolo trasparente, sicuro e di qualità.

L’ incontro è servito, inoltre, a definire per il prossimo anno un incremento economico delle prestazioni a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro che vengono fornite dall’ Ebat.

Matera, 25 novembre 2024