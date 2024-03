Non fare lo smemorato e comunica con il Patronato l’Isee aggiornato…

Può capitare che, per un motivo o per un altro, ci si sia dimenticati degli adempimenti burocratici, perché la testa era altrove e non avete guardato alla tasca o forse perché non vi siete ricordati… che febbraio era un anno bisestile. E quel 29 febbraio è saltato subito al 1 marzo. Puo’ capitare. E’ il caso dell’assegno unico universale erogato dall’Inps per il 2024. Senza l’aggiornamento dell’Isee l’importo sarà inferiore alle attese e il piatto per il reddito famigliare piangerà… Niente paura i fazzoletti e un sorriso per rimediare, c’è tempo fino al 30 giugno, sono pronti a darvela con la disponibilità e la competenza di sempre Angelo Antonucci, Mariangela e Licia presso il Caf Cisal di Matera. Operazione che richiede poco tempo, ma che consentirà di recuperare gli arretrati. Altrimenti, come ripete un antico detto popolare “ ve la vedrete voi e il mese di marzo…’’. Dal caf ve ne ricordano un altro che induce al sorriso “giugno con la falce in pugno’’. E per l’aggiornamento dell’ ‘indicatore della situazione economica equivalente, in acronimo ISEE, fino a giugno c’è tempo.



Tutti coloro che hanno figli di età non superiore ai 21 anni, per continuare a ricevere l’assegno unico universale erogato dall’INPS per l’anno 2024 sono obbligati a rinnovare l’ISEE.

Infatti, dalla mensilità di marzo chi non ha ancora presentato la richiesta dell’attestazione ISEE aggiornata al 2024 riceverà l’assegno unico con importo minimo. Il valore ISEE è infatti uno dei parametri principali per la determinazione dell’importo che l’INPS corrisponderà a titolo di assegno unico a cui si ha diritto.

I beneficiari dell’assegno unico per i figli a carico che non hanno presentato una DSU aggiornata al 2024 entro la scadenza dello scorso 29 febbraio, a partire dalla mensilità di marzo riceveranno la prestazione con l’importo minimo.

Si ricorda che, tutti coloro che beneficiano delle innumerevoli prestazioni collegate al modello ISEE, quindi non solo legate alla prestazione dell’assegno unico, devono necessariamente aggiornare i valori al 2024 per continuare a beneficiare dei vantaggi atteso che,

l’indicatore della situazione economica equivalente relativo al 2023 è scaduto a fine dicembre.

Nulla è perduto per i ritardatari ! C’è comunque tempo fino al prossimo 30 giugno per comunicare il valore aggiornato e ricevere gli arretrati da marzo. Oltre tale data si perde ogni arretrato e l’importo sarà adeguato a partire dal mese di presentazione dell’ISEE

Presentando la dichiarazione aggiornata entro il prossimo 30 giugno è ancora possibile ricevere tutti gli arretrati spettanti da marzo ma, non aspettate ancora.

A titolo esemplificativo , per il 2024 l’importo base della prestazione per figlio, senza alcuna maggiorazione, parte da un minimo di 57 euro. Questo, dunque, il valore di riferimento in assenza di ISEE o per chi ha un valore pari o superiore a 45.574,96 euro. Coloro i quali hanno un’ ISEE inferiore a detto valore hanno tutto l’interesse a rinnovare l’ISEE.